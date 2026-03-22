Η ανώνυμη καταγγελία που έφερε έρευνα της ΕΛΑΣ για τον γνωστό γκαλερίστα ΦΩΤΟ

22 Μαρ. 2026 9:21
Από ανώνυμη καταγγελία που εξελίχθηκε σε επώνυμη προέκυψε η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για τον γνωστό γκαλερίστα, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, φωτίζοντας το πώς οι Αρχές οδηγήθηκαν στην υπόθεση που αφορά πλαστογραφία έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι στις 6 Μαρτίου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε καταγγελία από πρόσωπα με γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε, «Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά». Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του». Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ένα παλαιό Ευαγγέλιο του 1750, για το οποίο οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τόσο τη γνησιότητα όσο και την προέλευσή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις Αρχές στο πώς τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης περιήλθαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε, παραμένει αναπάντητο. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα από τα έργα που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι είναι πλαστά. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, «μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια», ενώ στην κατοχή του γκαλερίστα εντοπίστηκε και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Τα μετρητά που κατασχέθηκαν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον των Αρχών για τη συνολική δραστηριότητα του κατηγορουμένου και την πιθανή έκταση της υπόθεσης.

Δίωξη για 4 κακουργήματα
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

– Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),
– Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,
– Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),
– Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:43 Αθλητικές μεταδόσεις: Ολα τα παιχνίδια της Super League και τα ντέρμπι Ρεάλ – Ατλέτικο και Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
9:35 ΣΥΡΙΖΑ: Με πλειοψηφία η γραμμή συνεργασιών – Εσωκομματικές αιχμές από την πλευρά Πολάκη
9:32 Επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο γυναίκα
9:24 Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Διέλευση πλοίων μόνο με έγκριση του Ιράν
9:21 Η ανώνυμη καταγγελία που έφερε έρευνα της ΕΛΑΣ για τον γνωστό γκαλερίστα ΦΩΤΟ
22:52 Προσοχή, αυτές είναι οι συχνές ιώσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού
22:39 Τι (μας) δίνει και πότε ο καφές (μας) δημιουργεί αρκετά προβλήματα
22:21 Πόσο ασφαλείς είναι οι κωδικοί μας στο διαδίκτυο; Η αποκαλυπτική έρευνα που προκαλεί ανησυχία
22:00 Μόνο περηφάνια για τον Εμμανουήλ Καραλή, αργυρός στο Παγκόσμιο, έβαλε πίεση τον… εξωγήινο Ντουπλάντις
21:48 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αποζημιώσεις στη Λέσβο για το γάλα λόγω του αφθώδους πυρετού
21:36 «Η μάνα μου έλεγε θα πεθάνεις. Στις εξετάσεις είχα βγάλει 286 χοληστερίνη!», τότε που ο κρατούμενος bodybuilder-influencer μιλούσε για αναβολικά, ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Καθυστέρηση απόπλου στο «Θεολόγος» λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα
21:12 Τραμπ: Δήλωσε «χαρούμενος» για τον θάνατο του πρώην ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ
21:00 Το μήνυμα IDF για Ιράν: Είμαστε στα μισά της εκστρατείας μας, το βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης φτάνει Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη
20:48 Ιράν: Απειλεί ότι θα αποσταθεροποιήσει και την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ
20:36 Νίκη με απώλειες για την Ολυμπιάδα
20:24 Κάλεσμα εκλογικής συνεργασίας του Πολάκη και στον Αλέξη Τσίπρα για την ανατροπή της ΝΔ
20:12 Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ
20:00 «Θάνατος στο ποτήρι»: Αίμα και αλκοόλ στους δρόμους
19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
