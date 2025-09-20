Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Οι τρεις Eλληνίδες αθλήτριες που αγωνίστηκαν σήμερα (20/9/2025) πραγματοποίησαν αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις στα 20 χλμ. βάδην, στην όγδοη και προτελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση και πάλεψε την κούρσα της από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης τερμάτισε στην 16η θέση σε 1 ώρα 29.47.

Η έμπειρη αθλήτρια προσπάθησε στα πρώτα χιλιόμετρα να μην επηρεαστεί από τον ξέφρενο ρυθμό της κούρσας και για το μεγαλύτερο διάστημα της ήταν μεταξύ της 13ης και 15ης θέσης. Μάλιστα η Ντρισμπιώτη μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο στην 15η θέση, όμως, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην αντεπίθεση της Ιταλίας Μιχάι. Η αθλήτρια έκανε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της στην απόσταση στο δεύτερο 20άρι της στη χρονιάς μετά το 1.29.16.

“Ήταν μια επίδοση που είχα στα πόδια μου ήξερα πως μπορώ να πάω, αλλά όχι όμως σήμερα. Από τον Φεβρουάριο είχα να βαδίσω τόσο γρήγορα, ένοιωσα καλά στην κούρσα και είπα να το δοκιμάσω. Είχα μια ενόχληση στο δικέφαλο είχα και δυο κάρτες και προσπάθησα να μείνω στο ρυθμό μου. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη διοργάνωση. Πήγα καλά στο 20άρι και όχι στο 35άρι. Με τη σημερινή εμφάνιση φάνηκε πως θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλό και στο 35άρι. Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, κάποιες φορές το σώμα ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας μου. Για το εγγύς μέλλον έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου τα οποία θέλω να προγραμματίσω”, είπε η Ντρισμπιώτη μετά το τέλος του αγώνα.



Η Χριστίνα Παπαδοπούλου κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της νέο φετινό της ρεκόρ σε 1 ώρα 35.05 καταλαμβάνοντας την 34η θέση στην απόσταση. Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου στην αρχή της θερινής περιόδου πέρασε λοιμώδη μονοπυρήνωση που της κατέβαλε τον οργανισμό και την κράτησε για αρκετό διάστημα μακριά από τις προπονήσεις.

“Είμαι πολύ χαρούμενη με την κούρσα, καθώς πέτυχα φετινό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είχα να διαχειριστώ μόνη μου μια κούρσα είμαι εδώ αρκετό καιρό χωρίς τον προπονητή μου και ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να κάνω μία τέτοια κούρσα, γιατί είχα δυνάμεις. Θα ξεκινήσω την επόμενη χρονιά με χαμόγελο και όρεξη. Πέρασα δύσκολα μέσα στη χρονιά με τις αρρώστιες μου, όμως, τώρα είμαι έτοιμη για να διεκδικήσω μια καλή παρουσία το 2026 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δε μου αρέσει που γίνονται διαρκώς αλλαγές στο αγώνισμα, ωστόσο με αυτά τα δεδομένα νομίζω θα επιλέξω τον ημιμαραθώνιο. Σίγουρα είναι μια απόφαση που θα συζητήσω με τον προπονητή μου”, είπε η Παπαδοπούλου.



Η Παναγιώτα Τσινοπούλου παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά κατάφερε να πάρει την 39η θέση με νέο φετινό ρεκόρ τερματίζοντας σε 1 ώρα 37.40. Η αθλήτρια ξεκίνησε την προπόνηση της τον Ιούνιο, όμως, αυτό δεν την εμπόδισε να φτάσει στην πρόκριση και να πετύχει τον στόχο της, που ήταν μια επίδοση κάτω από 1.40. Μάλιστα το πέτυχε έχοντας μείνει δύο λεπτά στην αναμονή, καθώς είχε τρεις κάρτες.

“Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Δεν επηρεάστηκα από το πόδι και τις κάρτες. Είπα πως θα το πάω και ότι γίνει.

Είχα σκέψη να σταματήσω μετά τα δύο λεπτά που έμεινα εκτός, καθώς φοβήθηκα πως δε θα μπορέσω να πετύχω το στόχο μου και να τρέξω κάτω από 1.40. Τελικά μπήκα και πάλι στην κούρσα και είδα πως είμαι σε θέση να πετύχω τον στόχο μου. Βάση των δεδομένων της χρονιάς, όπου πολλές σοβαρές δυσκολίες. Ξεκίνησα προπόνηση τέλος Ιουνίου.

Η σημερινή εμφάνιση μου έδωσε επιπλέον όρεξη ενόψει του Ευρωπαϊκού το 2026. Δε γνωρίζω ακόμη το πλάνο, σίγουρα θα μείνω στις μικρές αποστάσεις”, δήλωσε η Τσινοπούλου.

Η Μαρία Πέρεζ, όπως άλλωστε αναμενόταν, έφτασε στην πρώτη θέση με 1.25.54 και έκανε το νταμπλ στη διοργάνωση βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ και ακολούθησε η Αλέγκνα Γμονζάλες με 1.26.06 και ρεκόρ Νοτίου Αμερικής. Η Ιαπωνία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Νανάκο Φούτσι (1.26.18) και νέο εθνικό ρεκόρ.

