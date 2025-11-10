Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών

Για δεύτερη φορά φέτος, η Ελένη Αντωνίου ορίστηκε να σφυρίξει αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ, δείγμα της εμπιστοσύνης που τρέφει η αρμόδια επιτροπή στο πρόσωπο της.

Η ρέφερι που ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας ορίστηκε να σφυρίξει την Τρίτη 11 Νοεμβρίου τον αγώνα Λιον- Βόλφσμπουργκ, για την φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Βοηθοί της θα είναι η Βασιλία Τσικλιτάρη και Ζωή Παπαδοπούλου, ενώ 4η η Ειρήνη Πίνγκου.

