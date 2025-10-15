Η Αντωνίου σφυρίζει το Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ

Ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι, ανάμεσα σε δυο μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου ορίστηκε να σφυρίξει η «δική» μας Ελένη Αντωνίου.

Η έμπειρη ρέφερι από την ΕΠΣ Αχαΐας ορίστηκε από την ΟΥΕΦΑ να σφυρίξει τον σημερινό αγώνα ανάμεσα στην Ατλετικό Μαδρίτης- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Τσμπιονς Λιγκ Γυναικών.

Το γεγονός ότι η Αντωνίου έχει συνεχώς κλήσεις για να σφυρίζει αγώνα επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι καθόλου τυχαίο αφού έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αγώνες υψηλού επιπέδου.

