Η Αντωνίου “σφυρίζει” το Γερμανία-Σλοβενία

Έναν ακόμα αγώνα υψηλού επιπέδου θα σφυρίξει σήμερα η Ελένη Αντωνίου η οποία ορίστηκε από την UEFA για να σφυρίζει αγώνα για τα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Συγκεκριμένα, η ρέφερι που ανήκει στον σύνδεσμο Αχαΐας θα σφυρίξει τον αγώνα Γερμάνια-Σλοβενία με βοηθούς τους Τσικλιτάρη και Δετσή, ενώ τέταρτη είναι η Πίνγκου.

