Η Αντωνίου στην Ελβετία για σεμινάριο ελιτ διαιτητών

Ενα ακόμα «παράσημο» για την Ελένη Αντωνίου του συνδέσμου της ΕΠΣ Αχαΐας είναι το γεγονός ότι από τις 21 ως τις 26 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στη Γενεύη και συμμετείχε σε σεμινάριο για Ελιτ διαιτητές της Ευρώπης.

Στο σεμινάριο έγιναν μαθήματα, αγωνιστικά τεστ και ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς.

Η Αντωνίου ήταν η μοναδική Ελληνίδα εκπρόσωπος γιατί είναι και η μοναδική που είναι στη κατηγορία ελιτ.

