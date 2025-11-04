Η απάντηση του Σούντγκρεν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος

Ο  άλλοτε παίκτης του Βόλου και του Άρη θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν φοβάται για τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι δηλώσεις του.

04 Νοέ. 2025 10:39
Pelop News

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μιλώντας στο στο podcast «Lundh» στη Σουηδία έκανε λόγο για στημένους αγώνες του Βόλου στα playout της Super League, πέρυσι.

Η ΠΑΕ της ομάδας της Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση και υποστηρίζει ότι έχει υποβάλει μήνυση στον Σουηδό ποδοσφαιριστή.

«Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Sundgren shame on you», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Σούντγκρεν πήρε θέση για τόσα γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες και σε δήλωσή του στο «SVT Sport», ο άλλοτε παίκτης του Βόλου και του Άρη θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν φοβάται για τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι δηλώσεις του.

«Ναι, εντάξει, θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα αυτό. Αλλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πάνω απ’ όλα. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να με μηνύσει γι’ αυτό, τότε μπορεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο 34χρονος αμυντικός.
