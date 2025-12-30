Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
30 Δεκ. 2025 19:44
Pelop News

Το πρωί της Τρίτης έγινε η ακρόαση για την απολογία των σωματείων της Αχαϊκής και του Ατρόμητου στα μέλη της ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο μεταξύ τους παιχνίδι και πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή και η απόφαση της ΔΕΑΒ.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή:

Αφού έλαβε υπόψη τηςα) το Φύλλο Αγώνα β) την Έκθεση του Παρατηρητή της

διοργανώτριας αρχής,γ) την αναφορά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, από τα οποία προκύπτει ότι στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΧΑΪΚΗ, στις 20/12/2025, στο Δημοτικό Γήπεδο Ζαρουχλέικων Πατρών, για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Πατρών, περιόδου 2025-2026, τρεις ποδοσφαιριστές συνεπλάκησαν μεταξύ τους με γροθιές, κουτουλιές και κλωτσιές και ακολούθως, μετά τη λήξη του αγώνα, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας επιτέθηκαν στους παίκτες και στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 50/2025

Απόφασή της, διοικητικά πρόστιμα σε βάροςi) του αθλητικού σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, το ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000€),ii) του αθλητικού σωματείου ΑΧΑΪΚΗ, το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€),iii) σε βάρος ενός ποδοσφαιριστή το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) και σε βάρος ετέρων δύο ποδοσφαιριστών το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€), εις έκαστον. Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
18:36 Ροβανιέμι: Το όνειρο κάθε παιδιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ