Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο

Το πρωί της Τρίτης έγινε η ακρόαση για την απολογία των σωματείων της Αχαϊκής και του Ατρόμητου στα μέλη της ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο μεταξύ τους παιχνίδι και πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή και η απόφαση της ΔΕΑΒ.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή:

Αφού έλαβε υπόψη τηςα) το Φύλλο Αγώνα β) την Έκθεση του Παρατηρητή της

διοργανώτριας αρχής,γ) την αναφορά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, από τα οποία προκύπτει ότι στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΧΑΪΚΗ, στις 20/12/2025, στο Δημοτικό Γήπεδο Ζαρουχλέικων Πατρών, για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Πατρών, περιόδου 2025-2026, τρεις ποδοσφαιριστές συνεπλάκησαν μεταξύ τους με γροθιές, κουτουλιές και κλωτσιές και ακολούθως, μετά τη λήξη του αγώνα, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας επιτέθηκαν στους παίκτες και στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 50/2025

Απόφασή της, διοικητικά πρόστιμα σε βάροςi) του αθλητικού σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, το ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000€),ii) του αθλητικού σωματείου ΑΧΑΪΚΗ, το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€),iii) σε βάρος ενός ποδοσφαιριστή το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) και σε βάρος ετέρων δύο ποδοσφαιριστών το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€), εις έκαστον. Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



