Η αποκάλυψη του Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ο λόγος που έστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου στους γονείς του
12 Ιαν. 2026 17:19
Pelop News

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποκάλυψε τον λόγο που έστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 26χρονος έδωσε εντολή στους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων και να σταματήσουν να κάνουν δημόσιες αναρτήσεις για εκείνον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι προσπαθεί να προστατεύσει την ψυχική του υγεία.

Οι διαδικτυακές αναρτήσεις των γονιών του στις οποίες γινόταν αναφορά του ονόματός του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον είχαν επηρεάσει και γι’ αυτό επιθυμεί οποιαδήποτε προσπάθεια συμφιλίωσης να γίνει ιδιωτικά και όχι μέσω των social media.

Πηγή δήλωσε στο Mirror ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε καθώς τα αιτήματά του αγνοήθηκαν: «Αυτό είχε αρχίσει να προκαλεί προβλήματα στην ψυχική του υγεία… έγινε για να προστατεύσει τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, τονίζοντας πως ο Μπρούκλιν φέρεται να πιστεύει πως οι γονείς του εξακολουθούν να τον βλέπουν ως παιδί και όχι ως ενήλικα.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για να αποφύγει την οποιαδήποτε αναφορά από τους γονείς του και τα αδέρφια του στα social media είχε μπλοκάρει όλη του την οικογένεια, πέρα από τους παππούδες του και κάποια άλλα μέλη της οικογένειας, χωρίς να τους έχει προειδοποιήσει. Οι παππούδες του σχολιάζουν συχνά τις αναρτήσεις του και, μάλιστα, ο ίδιος έχει επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και με μηνύματα αρκετές φορές το τελευταίο εξάμηνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, έχει σβήσει όλες τις φωτογραφίες και οποιαδήποτε αναφορά είχε να κάνει με την οικογένεια του 26χρονου, από τα δικά της προφίλ στα social media.

