«Η απώλεια του αδελφού μου ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ», συγκινεί η Ηλιάνα Μαυρομάτη

05 Δεκ. 2025 23:21
Η Ηλιάνα Μαυρομάτη αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια του αδερφού της. Όπως είπε η ηθοποιός, ο θάνατός του ήταν απρόσμενος, με αποτέλεσμα να μην έχει προετοιμαστεί καθόλου, κάτι που δεν ίσχυε με την απώλεια του πατέρα της. Επίσης, εξήγησε ότι προσπαθεί να αντιμετωπίζει την απουσία ενός αγαπημένου της ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή ως μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση και υπαρξιακή αναζήτηση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Ηλιάνα Μαυρομάτη στάθηκε στις απώλειες που έχει βιώσει στη ζωή της, του πατέρα της και του αδερφού της.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 30 κάτι. Ο αδελφός μου δεν ήταν τόσο νέος όταν έφυγε. Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων. Ο θυμός φεύγει γρήγορα, το πένθος είναι πολύ πιο δύσκολο. Η απώλεια του αδελφού μου ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ. Σε αντίθεση με τον μπαμπά μου που είχα χρόνο να προετοιμαστώ».

Στην ίδια συνέντευξη, η Ηλιάνα Μαυρομάτη στάθηκε μεταξύ άλλων στην επιφύλαξη που έχουν οι άνθρωποι στον χώρο της υποκριτικής απέναντι στα παιδιά των ηθοποιών που ακολουθούν τα βήματά τους, όπως εκείνη.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Οι άνθρωποι του χώρου είναι πιο επιφυλακτικοί με τα παιδιά των ηθοποιών. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη μαμά μου είναι πως είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα ανακαλύπτω πως έχω επηρεαστεί πολύ. Στο ζήτημα της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση του καταπιεσμένου, στο να μην αδικείς, να είσαι ευγενής και να κάνεις καλό στην κοινωνία».

