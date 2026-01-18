Η ατάκα του Ζοσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Αμεσα έκοψε κάθε συζήτηση για να επιστρέφει στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζoσέ Μουρίνιο.

Το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα ήρθε στο προσκήνιο ως πιθανός διάδοχος του Τσάμπι Αλόνσο στους «μπλάνκος», με τον Special One να απορρίπτει ωστόσο τα σενάρια επανόδου του στην «λευκή ομάδα» μιλώντας απαξιωτικά για «σαπουνόπερες»!

«Επιστροφή στην Ρεάλ; Μην βασίζεστε σε μένα για σαπουνόπερες. Υπάρχουν καλές σαπουνόπερες αλλά κρατάνε πολύ. Εάν χάσεις 1-2 επεισόδια, χάνεις την πλοκή. Μην στηρίζεστε σε μένα επειδή δεν παρακολουθώ σαπουνόπερες», είπε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν έχει την παραμικρή σκέψη αποχώρησης από την Μπενφίκα.

Ο «Μου» καθοδήγησε τους «μερένγκες» από το 2010 μέχρι το 2013 και στο διάστημα της παρουσίας του την οδήγησε στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος κι ενός Κυπέλλου

