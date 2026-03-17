Η Αθήνα σε χολιγουντιανούς ρυθμούς: Γυρίσματα, μεγάλα ονόματα και νέα κινηματογραφική «απόβαση»

Η Αθήνα φαίνεται να μπαίνει ξανά δυναμικά στον χάρτη των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, με την πρωτεύουσα να φιλοξενεί ή να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει γυρίσματα που συνδέονται με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ. Το τελευταίο διάστημα, η εικόνα της πόλης θυμίζει όλο και περισσότερο μεγάλο κινηματογραφικό set, με πληροφορίες για νέες αφίξεις, προετοιμασίες χώρων και διαδοχικές παραγωγές που απλώνονται από την Αθήνα έως την Κέρκυρα.

Ο Κίλιαν Μέρφι στο επίκεντρο των νέων γυρισμάτων

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Κίλιαν Μέρφι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που συνδέονται με τη νέα, άτιτλη μέχρι στιγμής ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ, ένα prison drama που προγραμματίζεται να γυριστεί σε Αθήνα και Κέρκυρα από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου. Στο ίδιο project φέρονται να συμμετέχουν επίσης ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Μισέλ Γουίλιαμς, κάτι που εξηγεί γιατί η κινηματογραφική κινητικότητα στην Ελλάδα έχει τραβήξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.

Ρεπορτάζ σε ελληνικά μέσα ανέφεραν ότι οι πρώτες προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε χώρους της Αθήνας, με μία από τις βασικές τοποθεσίες να συνδέεται με το ιστορικό καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν. Το συγκεκριμένο στοιχείο, πάντως, κυκλοφορεί κυρίως μέσα από τηλεοπτικά και lifestyle ρεπορτάζ και όχι ακόμη από επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής, οπότε χρειάζεται μια σχετική επιφύλαξη ως προς το ακριβές στάδιο των γυρισμάτων.

Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς παίρνουν σειρά

Το μεγάλο ενδιαφέρον δεν σταματά στον Μέρφι. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέλουν και τον Ντάνιελ Κρεγκ με τη Μισέλ Γουίλιαμς να συνδέονται με το ίδιο project, το οποίο αναμένεται να μετακινηθεί μεταξύ Αθήνας και Κέρκυρας. Αν επιβεβαιωθεί πλήρως στην πράξη αυτό το πλάνο, τότε η Ελλάδα θα φιλοξενήσει μέσα στο ίδιο διάστημα μια παραγωγή με εξαιρετικά βαρύ cast και διεθνές αποτύπωμα.

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει στο ελληνικό κινηματογραφικό κάδρο

Την ίδια ώρα, ο Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να συνδέεται με γυρίσματα στην Ελλάδα για άλλη παραγωγή. Πρόσφατα δημοσιεύματα και φωτογραφικά στιγμιότυπα τον έδειξαν είτε στην Αθήνα είτε σε άλλες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του film project The Riders, ενώ ελληνικά ρεπορτάζ τον ήθελαν να βρίσκεται και σε στούντιο ή τοποθεσίες παραγωγής στην Αττική. Το ακριβές σημείο παρουσίας του ανά ημέρα δεν επιβεβαιώνεται πάντα με τον ίδιο βαθμό σαφήνειας, όμως είναι ξεκάθαρο ότι παραμένει ενεργό μέρος του κύματος ξένων γυρισμάτων στην Ελλάδα.

Η Αθήνα αποκτά ξανά ρόλο διεθνούς πλατό

Το βασικό στοιχείο πίσω από όλες αυτές τις εξελίξεις είναι ότι η Αθήνα και γενικότερα η Ελλάδα κερδίζουν έδαφος ως τόποι γυρισμάτων για μεγάλες παραγωγές. Η ποικιλία τοποθεσιών, από το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας μέχρι τα νησιά και τα πιο ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά σημεία, φαίνεται πως λειτουργεί όλο και πιο ελκυστικά για ξένες παραγωγές. Η εικόνα αυτή ενισχύεται όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα συνδέεται με ονόματα όπως ο Μέρφι, ο Κρεγκ, η Γουίλιαμς και ο Πιτ.

Το σημείο προσοχής

Επειδή ένα μέρος των πληροφοριών προέρχεται από τηλεοπτικά ρεπορτάζ και lifestyle δημοσιεύματα, το ασφαλές δημοσιογραφικά είναι να παρουσιάζεται το story ως ισχυρή κινηματογραφική κινητικότητα με πολλαπλές αναφορές σε μεγάλα ονόματα, και όχι να εμφανίζεται κάθε επιμέρους λεπτομέρεια ως πλήρως επιβεβαιωμένο γεγονός από την παραγωγή. Αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα: η Αθήνα ζει πράγματι μια περίοδο αυξημένης χολιγουντιανής παρουσίας και μοιάζει όλο και περισσότερο με ενεργό κόμβο διεθνών γυρισμάτων.

