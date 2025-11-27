Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου

Σήμερα Πέμπτη 27/11/2025, το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό βρίσκει την κυβέρνηση στην τελική ευθεία για την ψήφιση του προϋπολογισμού και σε μια χρονική συγκυρία που αρχίζουν να αποτυπώνονται στην πράξη οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ο προϋπολογισμός του 2026 θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου.

Ήδη πάντως πιστώθηκε στους λογαριασμούς των χαμηλοσυνταξιούχων το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ και μάλιστα νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Αύριο θα επιστραφεί ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην εισήγησή του να αναφερθεί στη συμφωνία κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κυρίως όμως θα εστιάσει στην πολιτική διάσταση του ζητήματος, καθώς η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Την ώρα που εκείνοι ψάχνουν πυξίδα και επιμένουν στον μηδενιστικό λόγο, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπουργός μίας κεντροδεξιάς παράταξης κάθισε ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενος και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και κατέληξε σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.

Στο «τραπέζι» του υπουργικού συμβουλίου και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, το οποίο στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι φορείς κατέθεσαν τις προτάσεις τους και με οδηγό το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα θα οδηγήσει στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, ο οποίος αφορά την κατάρτιση και υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των φορέων της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στις δημοσιονομικές προβλέψεις και τις ανάγκες στελέχωσης, ιδίως για τον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών, τον προγραμματισμό προσλήψεων και μετακινήσεων, καθώς και την ενσωμάτωση των σχεδίων στις δημοσιονομικές προβλέψεις.

Επίσης, οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό.

Μέσα από ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές προωθείται η καλύτερη οργάνωση του χώρου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

Μεταξύ αυτών είναι η εφαρμογή MyStreet, η οποία στοχεύει στη διόρθωση των «κακώς κειμένων» στην εκτεταμένη καταπάτηση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (π.χ., από τραπεζοκαθίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές), η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων, με στόχο τη δημιουργία πόλεων που αξιοποιούν τα δεδομένα για καλύτερη οργάνωση και ποιότητα ζωής.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

Το νομοσχέδιο, που εκσυγχρονίζει διατάξεις που ισχύουν από το 1946, εισάγει σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων:

-Περιορισμός ευθύνης για χρέη: Οι κληρονόμοι δεν θα επωμίζονται πλέον αυτόματα τα χρέη του κληρονομούμενου. Η ευθύνη τους θα περιορίζεται στην αξία της κληρονομιαίας περιουσίας (ευεργέτημα απογραφής).

-Κληρονομικές συμβάσεις: Εισάγεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, επιτρέποντας στους πολίτες να καθορίζουν τη διάθεση της περιουσίας τους εν ζωή, με μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι με τη διαθήκη.

-Προστασία συντρόφων: Προβλέπονται κληρονομικά δικαιώματα για τους συντρόφους σε ελεύθερη συμβίωση, με δυνατότητα απόκτησης ολόκληρης της κληρονομιάς υπό προϋποθέσεις.

-Εκσυγχρονισμός διαθηκών: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τις ιδιόγραφες διαθήκες και ορίζονται νέοι κανόνες για τη δημοσίευση και κήρυξή τους.

-Ψηφιακό μητρώο: Δημιουργείται ψηφιακό μητρώο διαθηκών (“e-diadoxi”) και νέος φορέας διαχείρισης για τις σχολάζουσες κληρονομίες.

