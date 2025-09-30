Η ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα Τρίτη 20/09/2025, στο υπουργικό συμβούλιο, όπου θα βρεθεί στο επίκεντρο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τη στήριξη της κοινωνίας, τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη.

Η κυβέρνηση εστιάζει στην αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με στόχο ο πολίτης να έχει απτό όφελος μέσα από τη διαδρομή της ανάπτυξης, ενώ ήδη από 1η Ιανουαρίου αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι φοροελαφρύνσεις, με τους πολίτες να βλέπουν πραγματική αύξηση στους μισθούς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στα νέα μέτρα που αφορούν 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και σημειώνοντας ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν ως στόχο να στηθεί ένα ανάχωμα στην «έκρηξη» των τιμών και στο συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, θα εξηγήσει ότι πρόκειται για σταθερά μέτρα που «ήρθαν για να μείνουν», καταδεικνύοντας τον φιλολαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε νέα εποχή

Το σημερινό υπουργικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών νομοσχεδίων, όπως αυτό που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το οποίο αφορά τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, έτσι ώστε τα στελέχη τους να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες γεωπολιτικές αλλά και τεχνολογικές προκλήσεις. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει η Ελλάδα να έχει έως το τέλος της δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στη σύγχρονη ιστορία της και προβλέπει: τον εξορθολογισμό της δομής και λειτουργίας τους, παρεμβάσεις στη θητεία και την εφεδρεία, την εισαγωγή της καινοτομίας αλλά και την προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μόλις χθες υπεγράφη Μνημόνιο για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για 2+2 Φρεγάτες Bergamini.

Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Ήδη από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει το νομοσχέδιο για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης, το οποίο και θα αναπτύξει σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης. «Χρειαζόμαστε βίζες για φοιτητές, για την τεχνολογία, για τον αγροτικό τομέα. Δρομολογούμε τις διαδικασίες» είχε πει χαρακτηριστικά. Στόχος του σχεδίου νόμου, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, είναι η προσφορά σε εργατικό δυναμικό με συγκεκριμένους κανόνες, την προσέγγιση εργατών μέσω διακρατικών συμφωνιών, με την εστίαση να είναι στις άδειες που εκκρεμούν (απλοποίηση διαδικασιών) και σε όσους λαμβάνουν το καθεστώς ασύλου.

Οδικός χάρτης για το 2026

Παράλληλα, στο υπουργικό συμβούλιο θα γίνουν εισηγήσεις από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, για θέματα προγραμματισμού της κυβέρνησης (π.χ. για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημόσιου τομέα έτους 2026 και το μπόνους που θα δοθεί φέτος στους δημόσιους υπαλλήλους), αλλά και για ζητήματα καθημερινότητας, όπως για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και για τη σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων» από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

