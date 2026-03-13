Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Β’) – Core Value – Η πραγματική αξία

Το Core Value είναι το σημείο όπου κρίνεται αν υπάρχει πραγματική επιχείρηση ή απλώς δραστηριότητα. Εκεί απαντάται το θεμελιώδες ερώτημα: το επιχειρηματικό μοντέλο παράγει σταθερά χρήμα με υγιή τρόπο; Αν σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν αδυναμίες, τότε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, εξωστρέφειας ή branding χτίζεται σε ασταθές έδαφος.

Διαβάστε το Α’ μέρος: Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Α’)

Η κερδοφορία αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της πραγματικής αξίας. Ο τζίρος δείχνει κίνηση και η κερδοφορία δείχνει ποιότητα μοντέλου. Μια επιχείρηση με χαμηλά ή ασταθή περιθώρια εξαρτάται υπερβολικά από τον όγκο, πιέζεται εύκολα σε περιόδους κρίσης και δυσκολεύεται να επενδύσει με άνεση στο μέλλον της. Αντίθετα, μια υγιής επιχείρηση γνωρίζει με ακρίβεια το μικτό και το καθαρό της περιθώριο, αλλά και την κερδοφορία ανά προϊόν ή ανά πελάτη.

Χωρίς καθαρή εικόνα κερδοφορίας, κάθε απόφαση ανάπτυξης λαμβάνεται ουσιαστικά στα τυφλά.

Εξίσου κρίσιμες είναι οι ταμειακές ροές και η οικονομική αντοχή. Πολλές επιχειρήσεις εμφανίζουν λογιστικά κέρδη, αλλά αντιμετωπίζουν καθημερινή πίεση στο ταμείο. Η πραγματική ανθεκτικότητα αποκαλύπτεται όταν μια επιχείρηση μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις της χωρίς άγχος, να αντέχει καθυστερήσεις πληρωμών, να χρηματοδοτεί τον κύκλο εργασιών της και να απορροφά απρόβλεπτες καταστάσεις. Η ρευστότητα είναι το οξυγόνο της επιχείρησης· χωρίς αυτήν, ακόμη και ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να ασφυκτιά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαναληψιμότητα πωλήσεων. Ο πελάτης που επιστρέφει αποτελεί τη συχνά υποτιμημένη πηγή αξίας. Η σταθερή πελατειακή βάση μειώνει το κόστος απόκτησης νέων πελατών, αυξάνει την προβλεψιμότητα και σταθεροποιεί τις ταμειακές ροές.

Αντίθετα, μια επιχείρηση που βασίζεται αποκλειστικά στη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών λειτουργεί διαρκώς υπό πίεση. Η πραγματική δύναμη χτίζεται στις σχέσεις διάρκειας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η διαφοροποίηση αποτελούν επίσης κρίσιμο στοιχείο του Core Value. Αν ο πελάτης δεν βρίσκει σαφή λόγο να επιλέξει μια επιχείρηση, τότε θα τη συγκρίνει αποκλειστικά στην τιμή. Το πλεονέκτημα μπορεί να προκύπτει από το προϊόν, την εξειδίκευση, την ταχύτητα, την εμπειρία εξυπηρέτησης ή το μοντέλο λειτουργίας. Χωρίς διαφοροποίηση, τα περιθώρια κέρδους συμπιέζονται αναπόφευκτα με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος, η οργάνωση και οι διαδικασίες είναι εκείνες που μετατρέπουν έναν καλό επαγγελματία σε πραγματική επιχείρηση. Η αξία αυξάνεται όταν η λειτουργία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από πρόσωπα, όταν υπάρχουν σαφή βήματα, όταν το αποτέλεσμα μπορεί να επαναληφθεί και όταν τα λάθη εντοπίζονται έγκαιρα. Οι διαδικασίες δεν περιορίζουν την ευελιξία· περιορίζουν το χάος.

Το Core Value αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν υπάρχει πραγματική κερδοφορία, αν δεν υπάρχει ρευστότητα, αν δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι πελάτες, αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση και αν δεν υπάρχουν οργανωμένες διαδικασίες, τότε η επιχείρηση μπορεί να δείχνει δραστήρια, αλλά παραμένει εύθραυστη. Πρώτα χτίζεται η βάση. Και μόνο πάνω σε σταθερή βάση μπορεί να οικοδομηθεί βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο επόμενο άρθρο θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση με το Market Value, δηλαδή την αξία που αναγνωρίζει τελικά η αγορά σε μια επιχείρηση.

Για τους Accountsaints,

Χρήστος Ι. Γρηγοράτος

