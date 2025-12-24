Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό «επαναπροσδιορισμό» του βρετανικού ενεργειακού ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει απομάκρυνηση από την προηγούμενη «πράσινη» στρατηγική και πρόγραμμα αποεπενδύσεων ύψους 20 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2027.

24 Δεκ. 2025 14:33
Η BP συμφώνησε να πουλήσει το 65% της Castrol, της εμβληματικής δραστηριότητάς της στα λιπαντικά, στο επενδυτικό fund Stonepeak έναντι 6 δισ. δολαρίων, αποτιμώντας τη μονάδα στα 10,1 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό «επαναπροσδιορισμό» του βρετανικού ενεργειακού ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει απομάκρυνηση από την προηγούμενη «πράσινη» στρατηγική και πρόγραμμα αποεπενδύσεων ύψους 20 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2027.

Η BP ανακοίνωσε ότι, με τη συγκεκριμένη πώληση, έχει ήδη ολοκληρώσει ή δρομολογήσει πάνω από το ήμισυ του στόχου αποεπενδύσεων, με τα έσοδα να ενισχύουν σημαντικά τον ισολογισμό της. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα πώλησης του εναπομείναντος 35% της Castrol μετά από περίοδο διετούς «lock-up».

Η Castrol είχε προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με πιθανούς αγοραστές να περιλαμβάνουν μεγάλες ενεργειακές εταιρείες όπως η Saudi Aramco και η Reliance Industries, αλλά και διεθνή private equity funds. Η επιλογή της Stonepeak υπογραμμίζει τη στροφή της BP σε απλοποίηση της δομής της και εστίαση στις βασικές δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αλλαγής ηγεσίας, με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Woodside Energy, Meg O’Neill, να αναλαμβάνει CEO από την 1η Απριλίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή διοίκησης και οι στοχευμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αποτελούν κρίσιμα βήματα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, μετά από χρόνια υποαπόδοσης και πτώση κερδών το 2023 και το 2024.

Η μετοχή της BP ενισχύθηκε ήπια μετά την ανακοίνωση, ενώ η εταιρεία καταγράφει άνοδο περίπου 9% από την αρχή του έτους, έχοντας αφήσει πίσω τη σημαντική πτώση του 2024.

