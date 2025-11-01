Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία

Για ακόμη μια χρονιά η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με τη θεατρικότητά της στο Halloween party της Νέας Υόρκης, μεταμορφωμένη σε μια μυθική Μέδουσα που συνδύασε αρχαία έμπνευση και σύγχρονη λάμψη.

Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
01 Νοέ. 2025 13:36
Pelop News

Η Χάιντι Κλουμ απέδειξε ξανά γιατί δικαίως θεωρείται η «βασίλισσα του Halloween», εντυπωσιάζοντας στο καθιερωμένο πάρτι που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη με μια μεταμόρφωση εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία.

Η διάσημη Γερμανίδα παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε φέτος να εμφανιστεί ως Μέδουσα, το εμβληματικό τέρας της αρχαιότητας που συνδύαζε γοητεία και τρόμο. Με περίτεχνη στολή, εντυπωσιακό μακιγιάζ και φίδια να σχηματίζουν το χαρακτηριστικό της στεφάνι, η Κλουμ παρουσίασε μια μοντέρνα, θεατρική εκδοχή της μυθικής φιγούρας, προκαλώντας θαυμασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο της μόδας.

Μιλώντας στη Vogue, αποκάλυψε το σκεπτικό πίσω από την επιλογή της: «Ήθελα να επανεφεύρω ένα από τα κλασικά τέρατα της μυθολογίας με σύγχρονο τρόπο. Η Μέδουσα είναι εμβληματική, μυστηριώδης και άγρια· η ιδέα ότι μπορεί να μετατρέψει τους ανθρώπους σε πέτρα με ένα βλέμμα έχει συναρπάσει τον κόσμο για αιώνες».

@varietymagazineIt’s Medusa! Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC.♬ original sound – Variety

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θεματική εμφάνιση, μεταμφιεσμένος σε πολεμιστή που «πέτρωσε» αντικρίζοντας τη Μέδουσα — μια δημιουργική πινελιά που έκλεψε τις εντυπώσεις και έκανε τη φετινή τους εμφάνιση μια από τις πιο εντυπωσιακές της χρονιάς.

@voguegermany @heidi klum und #TomKaulitz tragen unter ihren #Halloween-Kostümen Windeln. Noch mehr Hintergründe über den Link. #voguegermany #heidiklum #heidihalloween ♬ Originalton – VOGUE Germany
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
15:13 ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
15:12 Δ. Τσιόδρας από το «Agrown 2025»: «Οι πυλώνες της ΚΑΠ και προκλήσεις για παρόν και μέλλον»
15:00 Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ
14:48 Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»
14:40 Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε
14:24 Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών
14:12 ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
14:00 Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»
13:48 Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»
13:36 Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ