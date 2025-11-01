Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
Για ακόμη μια χρονιά η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με τη θεατρικότητά της στο Halloween party της Νέας Υόρκης, μεταμορφωμένη σε μια μυθική Μέδουσα που συνδύασε αρχαία έμπνευση και σύγχρονη λάμψη.
Η Χάιντι Κλουμ απέδειξε ξανά γιατί δικαίως θεωρείται η «βασίλισσα του Halloween», εντυπωσιάζοντας στο καθιερωμένο πάρτι που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη με μια μεταμόρφωση εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία.
Η διάσημη Γερμανίδα παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε φέτος να εμφανιστεί ως Μέδουσα, το εμβληματικό τέρας της αρχαιότητας που συνδύαζε γοητεία και τρόμο. Με περίτεχνη στολή, εντυπωσιακό μακιγιάζ και φίδια να σχηματίζουν το χαρακτηριστικό της στεφάνι, η Κλουμ παρουσίασε μια μοντέρνα, θεατρική εκδοχή της μυθικής φιγούρας, προκαλώντας θαυμασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο της μόδας.
Μιλώντας στη Vogue, αποκάλυψε το σκεπτικό πίσω από την επιλογή της: «Ήθελα να επανεφεύρω ένα από τα κλασικά τέρατα της μυθολογίας με σύγχρονο τρόπο. Η Μέδουσα είναι εμβληματική, μυστηριώδης και άγρια· η ιδέα ότι μπορεί να μετατρέψει τους ανθρώπους σε πέτρα με ένα βλέμμα έχει συναρπάσει τον κόσμο για αιώνες».
@varietymagazineIt’s Medusa! Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC.♬ original sound – Variety
Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θεματική εμφάνιση, μεταμφιεσμένος σε πολεμιστή που «πέτρωσε» αντικρίζοντας τη Μέδουσα — μια δημιουργική πινελιά που έκλεψε τις εντυπώσεις και έκανε τη φετινή τους εμφάνιση μια από τις πιο εντυπωσιακές της χρονιάς.
@voguegermany @heidi klum und #TomKaulitz tragen unter ihren #Halloween-Kostümen Windeln. Noch mehr Hintergründe über den Link. #voguegermany #heidiklum #heidihalloween ♬ Originalton – VOGUE Germany
