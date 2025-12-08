Η CrediaBank “Shipping Financier of the Year” στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards

08 Δεκ. 2025 16:48
Με το βραβείο Shipping Financier of the Year” των Lloyds List Greek Shipping Awards διακρίθηκε για πρώτη φορά η CrediaBank, χάρη στην επέκταση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της, που σήμερα ξεπερνά τα $430 εκατ. σε εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, με σημερινά εκταμιευμένα υπόλοιπα να ξεπερνούν τα $315 εκατ., με περισσότερα από 40 υποθηκευμένα πλοία.

Το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της CrediaBank έχει δομηθεί στρατηγικά και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ώστε να έχει ισορροπημένη διασπορά σε πλοία ξηρού και υγρού φορτίου, επιβατηγών (Ro/Pax) αλλά και πλοίων υποστήριξης λιμενικών υπηρεσιών όπως επίσης και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις επισκευές πλοίων και στην κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Η διάκριση “Shipping Financier of the Year” των Lloyd’s List Greek Shipping Awards προστίθεται στις σημαντικές διακρίσεις που ήδη έχει λάβει η Τράπεζα από τα μέσα του 2023 και τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης: η Τράπεζα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (05/25) της Petrofin, κατετάγη 1η μεταξύ 30 ελληνικών και διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση χαρτοφυλακίου στο 173,7%. Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη, με το κλείσιμο του έτους 2024, κατετάγη 1η μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και 3η διεθνώς, σε ό,τι αφορά τα Sustainability-Linked Loans (SLLs), με το 12% του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της να αποτελείται από τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, ενώ σήμερα αυτό το ποσοστό έχει ανέλθει στο 39% επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της CrediaBank στη βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Χάρη στη σημαντική εμπειρία των στελεχών της τη γνώση της ναυτιλιακής αγοράς και την αμεσότητα, η CrediaBank χτίζει καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, και πλέον αποτελεί συνεργάτη επιλογής για πολλούς και σημαντικούς ομίλους  στον χώρο της ναυτιλίας.

Στην Τελετή Απονομής των Βραβείων παρευρέθηκαν η CEO της CrediaBank, κα Ελένη Βρεττού, με στελέχη του Δ.Σ. και της ανώτατης διοίκησης, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Επικεφαλής της Ναυτιλιακής Τραπεζικής, κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου.

