Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η Άννα Ντουντουνάκη,  ο Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank

Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή
05 Φεβ. 2026 15:56
Pelop News

Αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει την επιτυχία, η CrediaBank γίνεται συνοδοιπόρος σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη,  ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank στη διαδρομή προς την εκπλήρωση των ονείρων τους και την κορυφή.

Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, συνάντησε προσωπικά όλους τους αθλητές, δεσμευόμενη εκ μέρους της CrediaBank στη δημιουργία  μιας  σχέσης εμπιστοσύνης με κοινό όραμα. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το νέο μας ξεκίνημα συνδέεται με σπουδαίους αθλητές από τις ρίζες μας στην Κρήτημέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται σκληρά για να πετύχει τον στόχο του, να είμαστε η ομάδα – και όχι μόνο η τράπεζα – στην οποία μπορεί να βασιστεί. Οι αθλητές που στηρίζουμε δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον. Θα είμαστε μαζί, γιατί μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά», δήλωσε σχετικά.

Η Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, Ιωάννα Μίγγου,  δήλωσε: «Για εμάς στην CrediaBank, κάθε αθλητής είναι παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης. Η στήριξή μας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά το ταξίδι προς την κορυφή, τις προσπάθειες, τις δυσκολίες και τα όνειρα που κάνουν κάθε στιγμή μοναδική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που θα είμαστε δίπλα τους σε αυτό το ταξίδι και θα το ζούμε μαζί τους».

H CrediaBank γίνεται μέρος της προσπάθειας του Εμμανουήλ, της Άννας, του Νίκου, της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών και της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός – ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μια ομάδα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 Ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που πέταξαν την ομπρέλα στο ντέρμπι
17:40 Αριζόνα: Ελικόπτερο της Αστυνομίας συνετρίβη στη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
17:38 Πάτρα – Ψωμάς: «Πόσες οφειλές έχετε διαγράψει από το Δήμο;» – Πλέσσας: «Κάντε το άθροισμα»
17:30 Πάτρα: Σε αυξημένη ετοιμότητα το σύστημα Υγείας για το Καρναβάλι – Που θα στηθούν υποδομές
17:21 Αυστραλία: Έκλεψαν το άγαλμα του Γκάντι βάρους 420 κιλών!
17:10 Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού: Έφοδος στο εργοστάσιο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη
17:08 Καρκίνος παχέος εντέρου: Σε ποια χώρα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών
17:00 Ο Στέφανος Κορκολής στην «Π»: «Ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι οικογένειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Τιμωρία στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
16:44 Τραγωδία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
16:36 Πάτρα: Τι συμβαίνει με τις «έξυπνες» εφαρμογές; – Η ερώτηση του Χαροκόπου και η απάντηση του Αγγελή
16:28 Οι Βίκινγκς έστελναν ερωτικά μηνύματα πάνω σε πέτρες – Τι ανακάλυψαν στη Σκανδιναβία
16:20 Πάτρα – Σιώρου: Τι ισχύει με την ασφάλεια στις παιδικές χαρές; – Η απάντηση του Δημάρχου για τις πιστοποιήσεις
16:12 Διαπεριφερειακή η διάσταση του Μηχανισμού RIS3 της Δυτικής Ελλάδας
16:04 Πάτρα: 70 αιτήματα την ημέρα στο Sense City – Συζήτηση για την καθαριότητα στο δημοτικό συμβούλιο
15:56 Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή
15:48 Πάτρα: Χωρίς νερό περιοχές του κέντρο την Παρασκευή – Ποια σημεία
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ