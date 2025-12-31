Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του

To μήνυμα για την Πρωτοχρονιά του Προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Μάκη Κατσιγιάννη.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
31 Δεκ. 2025 12:02
Pelop News

Στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης αναφέρει: «Πρωτοχρονιά αποτελεί σημείο αναφοράς για απολογισμό και σχεδιασμό. Το 2026 ανοίγει έναν νέο κύκλο ευθύνης και προοπτικής για την Αχαΐα, με στόχο την ουσιαστική πρόοδο και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με καθαρές πολιτικές επιλογές και σαφή προσανατολισμό, η πρόοδος γίνεται πράξη και αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο.

Η υπευθυνότητα, ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεννόηση αποτελούν τη βάση για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Το ζητούμενο για τη νέα χρονιά είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική της Αχαΐας και να δημιουργήσει σταθερές προοπτικές για το μέλλον.

Το 2026 μπορεί να γίνει χρονιά σταθερότητας, προόδου και ουσιαστικών αποτελεσμάτων για την Αχαΐα. Με προσήλωση στις αξίες μας και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν τόπο με προοπτική και ποιότητα».

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
