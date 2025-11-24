Η «Δεύτερη Ευκαιρία» για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις με Πτώχευση

Οριστική Διέξοδος από τον Λαβύρινθο των Χρεών: Σε μια εποχή όπου η οικονομική αβεβαιότητα, ο πληθωρισμός και τα συσσωρευμένα χρέη πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι νομικές λύσεις δεν αποτελούν πλέον ταμπού, αλλά το απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας και ο ανανεωμένος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών προσφέρουν σήμερα ρεαλιστικές λύσεις σε όσους αντιμετωπίζουν υπερχρέωση, προστατεύοντας την περιουσία τους και διαγράφοντας βάρη του παρελθόντος.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Η Λύση πριν την Κρίση

Για όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση περιουσίας, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει:

Μακροχρόνια αποπληρωμή: Έως 240 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για χρέη προς Τράπεζες και Funds.

Μείωση οφειλής: Δυνατότητα διαγραφής μέρους του χρέους υπό προϋποθέσεις, που μπορεί να αφορά προσαυξήσεις ή ακόμη και τμήμα του βασικού κεφαλαίου.

Προστασία περιουσίας: Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Πτώχευση: Η Νέα Αρχή

Όταν η ρύθμιση δεν είναι βιώσιμη, η διαδικασία της Πτώχευσης (ιδίως η Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου) προσφέρει οριστική λύση.

Για Φυσικά Πρόσωπα: Ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από όλα τα χρέη σε διάστημα 1 έως 3 ετών. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το φυσικό πρόσωπο αποκτά οικονομική ελευθερία (Fresh Start) χωρίς τα οικονομικά βάρη του παρελθόντος.

Για Επιχειρήσεις: Η διαδικασία επιτρέπει την εξυγίανση ή την ομαλή έξοδο από την αγορά, προστατεύοντας παράλληλα, όσο επιτρέπει ο νόμος, τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των εγγυητών και διοικούντων.

Η Σημασία της Εξειδίκευσης

Οι διαδικασίες αυτές, αν και σωτήριες, είναι σύνθετες. Η λανθασμένη προετοιμασία μιας αίτησης ή η ανεπαρκής διαπραγμάτευση μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη και απώλεια δικαιωμάτων.

Η Lawyers Union Info είναι μια εξειδικευμένη ομάδα νομικών που προσεγγίζει κάθε υπόθεση στρατηγικά. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Πλήρη Αξιολόγηση: Μελέτη του οικονομικού προφίλ για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής (Εξωδικαστικός Μηχανισμός ή Πτώχευση).

Διαπραγμάτευση: Αποτελεσματική διαπραγμάτευση με Τράπεζες και Funds για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ρύθμισης.

Προστασία Περιουσίας: Χρήση όλων των νομικών εργαλείων για τη διασφάλιση της κύριας κατοικίας και άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Από την υποβολή της αίτησης έως την οριστική απαλλαγή.

Η Δράση Είναι η Λύση

Τα χρέη δεν επιλύονται με την αδράνεια, αλλά με έγκαιρη και στοχευμένη δράση. Η Lawyers Union Info παρέχει την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζεστε για να μετατρέψετε την οικονομική δυσκολία σε ευκαιρία νέας αρχής.

Επικοινωνήστε με την Lawyers Union Info:

Τηλέφωνο: 211 234 3987

Email: info@lawyersunion.info

Web: www.lawyersunion.info

Δώστε στον εαυτό σας και στην επιχείρησή σας τη Δεύτερη Ευκαιρία που δικαιούστε.

