Η ΔΕΥΑΠ στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 με τα...«σταγονομπερδέματα» ΦΩΤΟ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, συμμετέχει στη μεγάλη

καρναβαλική παρέλαση με τα… σταγονομπερδέματα!

Η στολή των «Σταγονομπερδεμάτων» τοποθετήθηκε στην έκθεση και από την Πέμπτη 5/ο2/2026, σας περιμένει να την δείτε από κοντά στην Αγορά Αργύρη.

Ελάτε να ανακαλύψετε τις λεπτομέρειες, το χρώμα και τη φαντασία που

«μπερδεύτηκαν» για να δημιουργηθεί!

Εννοείται πως η στολή μας είναι διαθέσιμη να την δείτε και στον χώρο

της ΔΕΥΑΠ

Για πληροφορίες – εγγραφές στο γκρουπ καλέστε:

6932818717- Σούλα Μάμμου

6947830232- Φώτης Χαρμαντάς

Οι εγγραφές άρχισαν… και η φάση μπαίνει στα βαθιά!

Αν νιώθεις ότι στάζεις από κέφι,

αν θες να βουτήξεις στο πιο τρελό καρναβαλικό πάρτι,

τότε ήρθε η ώρα να μπλέξεις στα… Σταγονομπερδέματα!

Φόρα τη στολή σου, άσε τις έγνοιες να πάνε… με το ρεύμα

και έλα να κάνουμε το καρναβάλι να πλημμυρίσει χαμόγελα, χορό και

τρέλα!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Μην το αφήσεις να σου… ξεγλιστρήσει!

Έλα στην παρέα μας και γίνε κι εσύ μέρος της πιο δροσερής

καρναβαλικής ιστορίας!

Σταγονομπερδέματα, γιατί στο καρναβάλι, όλοι τα κάνουμε

μούσκεμα!

Και στην Αγορά Αργύρη!

