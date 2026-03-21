Η δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου που προκάλεσε αντιδράσεις και η απάντησή του

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος επιχείρησε να βάλει τέλος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατάκα του για τις γυναίκες φίλες του, εξηγώντας πως αναφερόταν στη ζήλια που μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε μια σχέση και όχι σε κριτήριο επιλογής με βάση την εμφάνιση.

21 Μαρ. 2026 14:30
Pelop News

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τοποθετήθηκε δημόσια για τη δήλωση που έκανε πρόσφατα σχετικά με τις γυναίκες φίλες του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση ότι «πρέπει να είναι όλες άσχημες». Όπως εξήγησε, αυτό που ήθελε να πει δεν αφορούσε την εμφάνιση των φίλων του, αλλά το πώς συχνά αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση όταν κάποιος βρίσκεται ήδη σε σχέση.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος ανέφερε ότι όταν ένας άνθρωπος είναι δεσμευμένος, δεν θεωρείται πάντα αποδεκτό να έχει πολλές «ωραίες φίλες», καθώς σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει ζήλια από τη σύντροφό του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ατάκα του ακούστηκε διαφορετικά από αυτό που ο ίδιος είχε στο μυαλό του και ότι δεν υπονοούσε σε καμία περίπτωση πως επιλέγει φίλες με βάση την εξωτερική εμφάνιση.

 

Η ατάκα που άνοιξε τη συζήτηση

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την εμφάνισή του στο vidcast του Φάνη Λαμπρόπουλου στο YouTube, όπου, με χιουμοριστική διάθεση, είπε ότι έχει πολλές γυναίκες φίλες, «απλά πρέπει να είναι όλες άσχημες». Η ατάκα αναπαράχθηκε έντονα στα social media και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, με αποτέλεσμα ο Βασάλος να επανέλθει για να δώσει τη δική του εξήγηση.

Στη νέα του τοποθέτηση, παραδέχθηκε ότι στεναχωρήθηκε από τον τρόπο που παρουσιάστηκε η φράση του, τονίζοντας πως δεν θέλει να χρειάζεται κάθε φορά να εξηγεί τα αυτονόητα.

