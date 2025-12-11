Η Δήμητρα Ματσούκα για την καταδίκη της: «Τους οκτώ μήνες τους αφήνουμε πίσω – Κοιτάμε μπροστά»

Η Δήμητρα Ματσούκα επανήλθε στο θέμα της πρόσφατης καταδίκης της, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» από το αεροδρόμιο. Με φανερή διάθεση να κλείσει το ζήτημα, η ηθοποιός αρκέστηκε να πει: «Τους οκτώ μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Την αφήνουμε πίσω τη στεναχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η απόφαση που εκδόθηκε της επιβάλλει ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, καθώς και για κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μετά από σχετικό αίτημα του δικηγόρου της, Αλέξη Στεφανάκη.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



