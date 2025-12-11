Η Δήμητρα Ματσούκα για την καταδίκη της: «Τους οκτώ μήνες τους αφήνουμε πίσω – Κοιτάμε μπροστά»

Με σύντομη δήλωση στο αεροδρόμιο η Δήμητρα Ματσούκα τοποθετήθηκε για την πρόσφατη δικαστική απόφαση που της επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση.

Η Δήμητρα Ματσούκα για την καταδίκη της: «Τους οκτώ μήνες τους αφήνουμε πίσω – Κοιτάμε μπροστά»
11 Δεκ. 2025 14:01
Pelop News

Η Δήμητρα Ματσούκα επανήλθε στο θέμα της πρόσφατης καταδίκης της, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» από το αεροδρόμιο. Με φανερή διάθεση να κλείσει το ζήτημα, η ηθοποιός αρκέστηκε να πει: «Τους οκτώ μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Την αφήνουμε πίσω τη στεναχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η απόφαση που εκδόθηκε της επιβάλλει ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, καθώς και για κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μετά από σχετικό αίτημα του δικηγόρου της, Αλέξη Στεφανάκη.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ