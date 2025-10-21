Η Δημοκρατία θα ετοιμάσει τη μετά Τραμπ εποχή;

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Η Δημοκρατία θα ετοιμάσει τη μετά Τραμπ εποχή;
21 Οκτ. 2025 18:10
Είναι εντελώς αφύσικο να πιστεύει κανείς ότι ένας ηγέτης με τα χαρακτηριστικά του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Η ανθρώπινη διαδρομή έχει καταγράψει πως μόνο φωτισμένοι ηγέτες, με αξίες και ηθική, μπόρεσαν να βελτιώσουν την καθημερινότητα, να φέρουν ακμή, να αλλάξουν θετικά την ιστορία.

Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς πως ένας ηγέτης που ψεύδεται, αδικεί, υβρίζει, δεν έχει κανένα σχέδιο, διαβρώνει θεσμούς και δημοκρατικές λειτουργίες, μπορεί να είναι χρήσιμος; Δεν μπορεί.

Και επειδή ζούμε την εποχή των εικόνων ας αναφερθώ στο πώς αντιμετώπισε ο Τραμπ τα εκατομμύρια των διαδηλωτών στις ΗΠΑ, που θεωρούν ότι πλήττει την Δημοκρατία. Δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος είναι πιλότος ενός αεροπλάνου, που φτάνει πάνω από τη διαδήλωση και ρίχνει στους διαδηλωτές μεγάλες ποσότητες από… σκ@τ@. (Ούτε να το γράψω δεν μπορώ).

Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι παρόμοιο π.χ. στην Ελλάδα; Ο πρωθυπουργός να πετά πάνω από μια διαδήλωση για τα Τέμπη και να τους πετά περιττώματα; Η κυβέρνηση θα έπεφτε σε μια μέρα. Ο Μακρόν πάνω από τις γαλλικές διαδηλώσεις; Δεν θα είχε πού να κρυφτεί.

Κι όμως: Οι ασυναρτησίες και οι ακραίες προσβλητικές συμπεριφορές του Τραμπ βρίσκουν απήχηση, έχουν φτάσει να θεωρούνται κανονικότητα, αν και όπως είπαμε δεν είναι πουθενά χρήσιμος, είναι διαρκώς ψευδόμενος και με μηδέν επιτυχίες. Θυμηθείτε: Ο Καναδάς θα γινόταν η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ. Θα έπαιρνε τη Γροιλανδία και τον Παναμά. Τώρα δεν μιλά καθόλου για αυτά, τα ξέχασε.

Ο Τραμπ είναι αυτό που είναι. Διαβρωτικός και καθόλου χρήσιμος. Δίνει όμως σε όλους, τουλάχιστον στη Δύση, μια ευκαιρία: Τώρα που είδαν πόσο εύκολα νίκησε και αναστάτωσε τις ΗΠΑ, αλλά και τον πλανήτη, να ετοιμάσουν τη μετά Τραμπ εποχή.

Να το πράξουν, όχι μόνο αποκαθιστώντας τις πληγές που θα αφήσει, αλλά και διορθώνοντας τις αιτίες που τον έφεραν. Και ο χρόνος καθημερινά μικραίνει. Αρκεί να θυμίσω ότι σε λίγες ημέρες, στις 5 Νοεμβρίου, θα έχουμε ένα χρόνο από τις εκλογές όπου νίκησε. Μένουν άλλα τρία χρόνια, μετά θα φύγει. Θα έχουμε μια υγιή μετά Τραμπ εποχή; Γιατί αν η Δημοκρατία δεν διορθωθεί και δεν ετοιμαστεί, θα έρθει ένας επόμενος Τραμπ.
