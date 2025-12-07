Η δημόσια εξομολόγηση του Αλέξη Παπαχελά για τον καρκίνο...

Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς αποκάλυψε, στο άρθρο που έγραψε στην «Καθημερινή της Κυριακής», ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη.

Ο δημοσιογράφος τονίζει, μεταξύ άλλων: «Μια ασθένεια που σε περικυκλώνει από παντού και σε τακτά χρονικά διαστήματα φαντάζει σαν επιδημία, τη νιώθουμε σαν επιδημία».

«Γράφω σπάνια για προσωπικά ζητήματα, γιατί συνήθως δεν αφορούν κανέναν άλλον. Αλλά και γιατί εύκολα ό,τι γράφεις για ένα τέτοιο θέμα γίνεται βρώσιμο υλικό για την κρεατομηχανή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σου εξασφαλίζει και μερικά “δεν ψοφάτε να τελειώνουμε;”

Το κάνω (σ.σ. γράφω) γιατί είναι καλό να σπάσει ένα ταμπού που κάνει εκείνους που ακούν τη διάγνωση για πρώτη φορά να νιώθουν πολύ μόνοι και πολύ τρομαγμένοι.

Ούτε μόνοι είναι, κάθε άλλο, ούτε και τρομαγμένοι πρέπει να αισθάνονται σε μια εποχή που η ιατρική κερδίζει συνέχεια έδαφος στη μάχη με τον καρκίνο. Η ενημέρωση για όλα τα δεδομένα είναι το καλύτερο αντίδοτο για τον φόβο. Υπάρχει όμως ένας ακόμη λόγος. Όπως έγραψε ο λόρδος Κάμερον όταν δημοσιοποίησε τη δική του ασθένεια: “Ας είμαστε ειλικρινείς, στους άνδρες δεν αρέσει πολύ να μιλούν για την υγεία τους. Και μας αρέσει να αναβάλλουμε όσα πρέπει να κάνουμε”. Ακριβώς αυτό.

Ο ανδρικός εγωισμός σπανίως μας επιτρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα γιατί φοβόμαστε μήπως ακούγεται απελπιστικά γέρικη η κουβέντα. Παγιδευμένοι στον ανασφαλή ναρκισσισμό μας και σε μια αυτοκαταστροφική αναβλητικότητα, είναι πολύ εύκολο να αφήσουμε κάτι σχετικά περιορισμένο και απλό να εξελιχθεί σε κάτι περίπλοκο και πολύ επικίνδυνο.

Όσες δουλειές και υποχρεώσεις και αν έχετε, όσο ανίκητοι και αν νιώθετε, να έχετε τον νου σας και να μην ξεχνάτε να κάνετε το τεστ PSA σε τακτικά χρονικά διαστήματα και ό,τι άλλο σας συστήσει ο γιατρός σας. Και αν παρ’ ελπίδα οι στατιστικές σας συμπεριλάβουν, μιλήστε για αυτό, είναι σημαντικό.

Τώρα, αν ο γιατρός σας ανάμεσα στα άλλα σας συστήσει να μειώσετε το άγχος σας, μην τον βρίσετε και ακολουθήστε τη συμβουλή μου του υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσω σαν χόμπι την παρατήρηση πουλιών και τη γιόγκα στην ύπαιθρο. Αυτό υποσχέθηκα, αλλά, συγγνώμη, θα προτιμήσω για τώρα τα τσίπουρα με φίλους».

