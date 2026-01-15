«Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στα ΜΜΕ την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Πατρών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 και τις εκδηλώσεις της Ημέρας Έναρξης που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 16/1 έως και την Κυριακή 18/1.

Τους δυο κεντρικούς ομιλητές πλαισίωσαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνος Δραγώτης, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Δημήτριος Δημησιάνος, Ελένη Αντωνακοπούλου, Ανέστης Χανουμίδης, ο Γιάννης Φουτρής (υπεύθυνος εκ μέρους του πληρώματος 191 που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού), ο Νίκος Ασημακόπουλος (εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής του Π.Κ. 2026), ο Διονύσης Μπάστας που σκηνοθέτησε και έχει την επιμέλεια της Τελετής Έναρξης του Π.Κ. 2026 και ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων Χρήστος Γιαννόπουλος

«Πρέπει ο καθένας από τον τομέα του να βοηθά να την φτάσουμε ψηλότερα και όχι να την δυσφημίζει»

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι της Ελλάδας, είναι χαρά και εμείς από την πλευρά μας μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλά βάσανα και προβλήματα, ερχόμαστε να προσφέρουμε ανάταση και δύναμη στον λαό μας και στην πόλη μας.

«Φέτος το Καρναβάλι μας είναι το μικρότερο σε διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Όμως με το πρόγραμμά μας θεωρώ ότι θα προσφέρουμε πλήρη ικανοποίηση σε όλους. Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη, κάτι που φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό όλων αυτών των ανθρώπων που προσφέρουν για το Καρναβάλι μας και την Τελετή Έναρξης. Η πόλη βρίσκεται στο προσκήνιο, συζητιέται παντού. Το ενδιαφέρον όλων για την πόλη μας είναι έντονο. Πρέπει ο καθένας από τον τομέα του να βοηθά να την φτάσουμε ψηλότερα και όχι να την δυσφημίζει», υπογράμμισε ο Κώστας Πελετίδης.

Σχετικά με τον οικονομικό προϋπολογισμό ο Δήμαρχος Πατρέων είπε: «Τα χρήματα που δίνει ο Δήμος για το Καρναβάλι είναι εκατομμύρια ευρώ αν συνυπολογίσουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και έργα που γίνονται για αυτό. Ο Δήμος Πατρέων φέτος έδωσε για το Καρναβάλι 772.000 ευρώ από 700.000 ευρώ που είχε δώσει πέρυσι.

Επίσης υπάρχει χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, 12.000 ευρώ από την ΠΕΔ καθώς και μια οικονομική υποστήριξη από τον ΟΦΥΠΕΚΑ που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα οριστικοποιηθεί το ύψος της.

Εμείς ως Δήμος έχουμε απευθυνθεί και έχουμε ζητήσει οικονομική υποστήριξη από όλους τους φορείς που ωφελούνται από το Καρναβάλι. Δεν έχουμε όμως καμιά απάντηση.

Το ΥΠ.ΠΟ. μοιράζει λόγια και από τους υπόλοιπους φορείς δεν έχουμε κάποια στήριξη. Όσο για το θέμα των χορηγών εμείς βάζουμε μπροστά και διαφημίζουμε την Πάτρα και όχι τους χορηγούς, τις τράπεζες, τις οινοβιομηχανίες κλπ.

Στηριζόμαστε στον λαό και στην πόλη μας και εκπέμπουμε τα μηνύματά μας. Δεν εμπλεκόμαστε με χορηγούς οι οποίοι έρχονται να πάρουν και όχι να δώσουν.

Όσοι μιλούν από τους οικονομικούς φορείς για στήριξη του Καρναβαλιού πρέπει να το αποδεικνύουν έμπρακτα».

«Είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Παύλος Σκούρας ανέφερε:

«Το Καρναβάλι είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν ανοίξει τα φτερά του και μας προσκαλεί όλους υποσχόμενο τη χαρά της ζωής σε όλη της την ένταση και τη δημιουργική διάσταση.

Μπορεί η φετινή διοργάνωση να είναι μικρή χρονικά λόγω ημερολογίου αφού θα διαρκέσει έναν περίπου μήνα, ωστόσο σε τίποτα δεν θα υπολείπεται από άλλες χρονιές. Ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων που όχι μόνο δεν θα είναι στερημένο κεφιού αλλά αντιθέτως θα είναι πολύ πυκνό και θα διατηρήσει την υψηλή καρναβαλική θερμοκρασία αστείρευτη και διαρκή μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου, την Κυριακή της κορύφωσης.

Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η φωνή του Τελάλη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 (στον ρόλο η γνώριμη και συνδεδεμένη με την έναρξη του Καρναβαλιού μας Μαρία Αγουρίδη) θα διαλαλήσει το αισιόδοξο μήνυμα της Έναρξης καλώντας τον κόσμο στην Τελετή Έναρξης του Σαββάτου και εγκαινιάζοντας ουσιαστικά το τριήμερο έναρξης ανοικτών καρναβαλικών δράσεων.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου από το πρωί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο με μια πρωτότυπη δράση από τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ θα ανεβάσει το καρναβαλικό θερμόμετρο της ξεχωριστής αυτής μέρας.

Το λάβαρο φέτος θα έρθει από τη θάλασσα στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, εκεί που οι στάχτες του Καρνάβαλου πέρυσι σηματοδότησαν το τέλος του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και την έναρξη του Καρναβαλιού του 2026, με την συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας. Από εκεί παίρνουμε τη σκυτάλη και μέσω δρώμενου στην πλατεία Τριών Συμμάχων και καρναβαλικής πομπής στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με την Τελάλισσά μας, τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ, μεταφιεσμένες ομάδες, τα μέλη του Δ.Σ., των καρναβαλικών επιτροπών, εθελοντών, τη Δημοτική Μουσική, τα κρουστά της ομάδας «Ρυθμότοπος» θα οδηγηθούμε εδώ να παραδώσουμε το λάβαρο στον Δήμαρχο. Το μεσημέρι από τις 12.30μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ θα πραγματοποιηθεί dj party διαμορφώνοντας την απαραίτητη ζεστή καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάτρας.

Το ραντεβού θα ανανεωθεί για το βράδυ του Σαββάτου στις 9μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης με την επίσημη κήρυξη από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

«Βγες από την Οθόνη» είναι ο θεματικός τίτλος του καλλιτεχνικού προγράμματος της Τελετής Έναρξης, του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας και το οποίο βασίζεται στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία.

Ένα μοναδικό εγχείρημα που εμπλέχτηκαν 300 άτομα και συμμετέχουν μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες, ηθοποιοί, καθρεφτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργική φλόγα της πόλης μας και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Παράλληλα στο πλαίσιο του τριημέρου έναρξης θέτουμε εξ΄ αρχής σε κίνηση όλες τις κύριες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού αποσκοπώντας στη διασκέδαση όλου του κόσμου, μικρών και μεγάλων.

Στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης θα υπάρχει άρωμα 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, το οποίο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 6μμ στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ θα έχει την έναρξή του. Επίσης την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το Καρναβάλι των Μικρών μας επιφυλάσσει την πρώτη του Καρναβαλούπολη στην Παιδική κατασκήνωση Ροϊτίκων.

Όλες οι μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν καταξιωθεί στο πέρασμα του χρόνου δίνοντας αίγλη και αξία στο Πατρινό Καρναβάλι, θα είναι παρούσες:

Το ιστορικό παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού (με τη διοργανωτική συνεργασία του πληρώματος 191 – Ντορατζήδες) που φέτος φτάνει στα 61 του χρόνια μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Το Καρναβάλι των Μικρών που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη παρέλαση της 15ης Φεβρουαρίου, αποτελεί αιχμή της διοργάνωσης και η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για τους μικρούς είναι έντονα. Πέντε Καρναβαλουπόλεις με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» σε γειτονιές, στο κέντρο της Πάτρας (Ψηλά Αλώνια) και στα Παλαιά Σφαγεία, Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού και θεατρικές παιδικές παραστάσεις εγγυώνται οάσεις ανεμελιάς, χαράς και δημιουργίας σε μικρούς και μεγάλους. Φέτος το Καρναβάλι των Μικρών αντλεί θεματολογία από τη φύση και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων.

Οι παραδοσιακές εκδηλώσεις και τα αυθεντικά αποκριάτικα δρώμενα της Τσικνοπέμπτης, το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» με εμπνευστή το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» στη φυσική του μορφή αλλά και στη διαδικτυακή, το θέαμα των Σχολών Χορού της πόλης, οι περιφερειακές παρελάσεις στην Αγυιά και στο Νότιο Διαμέρισμα κ.α. παραμένουν ξεχωριστοί πυρήνες του καρναβαλικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και πραγματοποίηση νέων εκδηλώσεων πάντα με άξονα τη διαμόρφωση κλίματος χαράς και γιορτής στους δρόμους, αλλά και σε κλειστούς χώρους:

-Την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων με στόχο τη δημιουργία ενός νέου θεσμού που θα φέρει κοντά τα αποκριάτικα έθιμα διαφορετικών τόπων, αναδεικνύοντας παράλληλα τα τοπικά δρώμενα και δίνοντας βήμα στις κοινότητες της Πάτρας να παρουσιάσουν τις δικές τους παραδόσεις.

-Την πραγματοποίηση συναυλίας Πατρινών μουσικών συγκροτημάτων με τίτλο «In the heat…of the Carnival».

-Ενσωματώσαμε τον αθλητισμό στις εκδηλώσεις δημιουργώντας νέα δρώμενα που συνδυάζουν το Καρναβάλι με την άθληση, σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Συγκεκριμένα την Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας στα Δεμένικα για μικρές ηλικίες, αλλά και τη συμμετοχή Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας στην τελετή της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου.

Και βέβαια το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικές εκθέσεις (έκθεση μαριονέτας «Οι ήρωες της Φύσης σε δράση», έκθεση του Γεράσιμου Μουρελάτου), θεατρικά και μουσικά δρώμενα («ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» με ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες), θεατρικές παραστάσεις (παιδική παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής καθώς και την παράσταση της καρναβαλικής ομάδας «ΣΦήγΚΕΣ»). Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δώσαμε έμφαση στη συμμετοχή Πατρινών καλλιτεχνών που σίγουρα εκφράζουν καλύτερα το Πατρινό Καρναβάλι και ενισχύουν την ταυτότητα και την αυθεντικότητά του.

Συνεχίζουμε τη συνεργασία με φορείς της πόλης όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο Καρναβαλούπολης, Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού και συμμετοχής του με άρμα στη μεγάλη παρέλαση, την Α΄θμια Εκπαίδευση και τα τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού αλλά και με πολλούς εκπολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, καρναβαλικά σωματεία και ομάδες, ομάδες ερασιτεχνικού θεάτρου, φορείς ατόμων με αναπηρία, σχολές χορού, ωδεία κ.α.

Η αφίσα

Σήμερα σας παρουσιάζουμε την αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Συνεχίζοντας την περσινή επιλογή βασιζόμαστε στο σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού το οποίο δημιούργησε και είχε προσφέρει στην επιχείρηση ο συμπολίτης Αντώνης Παπαντωνόπουλος. Το σήμα αυτό βρίσκεται στην περιουσία της ΚΕΔΗΠ και αποτελεί το λογότυπο, το εμπορικό σήμα και σήμα κατατεθέν της ΚΕΔΗΠ και του Καρναβαλιού μας.

Η σκέψη μας είναι κάθε χρόνο η βασική δομή και μορφή της αφίσας να είναι ίδια και να βασίζεται σε ένα σήμα που ήδη έχουμε, που έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της κοινωνίας και έχει αυθεντικό, πρωτότυπο, πατρινό, καρναβαλικό θέμα εξαιρετικής αισθητικής και καθαρής μορφής.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι αντιπροσωπεύεται με τον καλύτερο τρόπο, μεταδίδει τη γνησιότητα στους αναρίθμητους φίλους του εντός και εκτός τοπικών συνόρων και ταυτόχρονα γίνεται αυτόματα αναγνωρίσιμο. Η αφίσα συνδέεται πλέον μόνιμα με το Καρναβάλι και το μέσο προβολής ταυτίζεται με το προβαλλόμενο μέσω μιας διαρκούς, αδιαίρετης και διαχρονικής σχέσης. Τέτοιου είδους πρακτικές άλλωστε ακολουθούν και σημαντικά Καρναβάλια της Ευρώπης με τα οποία διατηρούμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

Όσον αφορά την αφίσα του Καρναβαλιού των Μικρών για πρώτη φορά αυτή ήταν αποτέλεσμα της συνολικής δουλειάς στο μάθημα-εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είδη και Τεχνικές γραφιστικής» του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία» που υλοποιήθηκε το 2025 στα Παλαιά Σφαγεία με εκπαιδευτή τον Αλέξη Σακελλαρόπουλο.

Πρόκειται για μια δημιουργία που προέκυψε από τη συνεργασία του εκπαιδευτή και των μαθητών του και κατά αυτόν τον τρόπο το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται με άξονα το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών έδωσε τους πρώτους άμεσους καρπούς για το Καρναβάλι μας.

Η αφίσα του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού ανήκει στους διοργανωτές του παιχνιδιού-πλήρωμα 191.

Τα άρματα

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό, στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων μέσω ενταντικών προετοιμασιών επιτελείται ένας πραγματικός άθλος αφού η φετινή χρονιά θα είναι η πιο πλούσια σε παραγωγή αρμάτων.

Συνολικά θα έχουμε 18 ή 19 άρματα και συγκεκριμένα 7 ή 8 άρματα για το Καρναβάλι των Μεγάλων (από τα οποία τα 6 ή 7 καινούρια και το ένα ανακατασκευή) και 11 άρματα για το Καρναβάλι των Μικρών (7 καινούρια και 4 ανακατασκευές).

Ο φετινός Καρνάβαλος θα είναι ο Διόνυσος και το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο άρμα, ο Κύκνος με φλαμίμγκο.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι το Πατρινό Καρναβάλι, το Καρναβάλι μας η μεγαλύτερη γιορτή της χώρας, ήταν και είναι πάντα υπόθεση των πολλών! Όλων! Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

«Το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους». Χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Αυτός είναι ο στόχος της Τελετής Έναρξης και κάθε δράσης που συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνεισφέρουν ξεπερνώντας τις δυνάμεις τους για να χαρεί όλη η Ελλάδα το Καρναβάλι μας. Και αναφέρομαι στους εργαζόμενους της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, της Αντιδημαρχίας Επιστασίας, της Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης αλλά και σε όλους τους εργαζομένους από τις αντιδημαρχίες, τις διευθύνσεις και τα τμήματα όλου του Δήμου Πατρέων που εμπλέκονται καθοριστικά στην προετοιμασία της μεγάλης γιορτής της Πάτρας. Και βέβαια τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού, τη διοργανωτική ομάδα του Κρυμμένου Θησαυρού, τα καρναβαλικά σωματεία, τα πληρώματα και όλους τους φορείς και συλλόγους και την καρναβαλική κοινότητα που πασχίζουμε κάθε χρόνο για ένα Καρναβάλι ακόμα καλύτερο».

Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 η Μαρίζα Φλωράτου

Η φετινή Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά και τον ενθουσιασμό της για την επιλογή της στη θέση αυτή και τη μεγάλη ανυπομονησία της να αρχίσει η μεγάλη γιορτή της Πάτρας και να γνωρίσει τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Η «Βασίλισσά» μας μαζί με τις ευχές της για καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη, ευχήθηκε ένα Καρναβάλι που να το χαρούμε όλοι ανέμελα, με ασφάλεια, ελευθερία, χωρίς βία και ουσίες, αφού εκεί δεν βρίσκονται η ευτυχία και η ουσία της διασκέδασης.

Ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Κωνσταντίνος Δραγώτης τόνισε ότι παρά τη μικρή διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, θα έχουμε ένα ζωντανό Καρναβάλι με πλούσιο θεματολόγιο, αντάξιο της ιστορίας του που είναι 200 χρόνων. Επισήμανε τις δυο βασικές θεματικές του που είναι η συμμετοχή και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών για το Καρναβάλι καθώς και η τόνωση των λαϊκών παραδόσεων που πρέπει να είναι θεματολογία του Καρναβαλιού μας και όχι μια αφηρημένη έννοια. Όπως υπογράμμισε υπάρχουν και άλλα σημαντικά πράγματα εκτός από αυτά που καθημερινά μας σερβίρουν όπως ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή.

«Έχουμε τοποθετήσει 80 μπάστακες σε 30 βάσεις»

Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρης Δημησιάνος αναφέρθηκε στη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει στον στολισμό της πόλης. «Ήδη έχουμε τοποθετήσει 80 μπάστακες σε 30 βάσεις και έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση στην πόλη. Ακολουθεί ο στολισμός εκτός πόλης τις επόμενες μέρες. Ο στολισμός της πλατείας Γεωργίου Α΄ είναι εντυπωσιακός Η πόλη αλλάζει πρόσωπο, μεταμορφώνεται καρναβαλικά με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου», είπε ο κ. Δημησιάνος.

«Να εστιάσουμε στις παραδοσιακές αξίες»

Αναφερόμενη στο Καρναβάλι των Μικρών, «ένα Καρναβάλι μέσα στο Καρναβάλι», το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Ελένη Αντωνακοπούλου σημείωσε: «Προσπαθούμε να εστιάσουμε στις παραδοσιακές αξίες του Καρναβαλιού μας όπως η σάτιρα των κακώς κειμένων, ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας και να αφυπνίσουμε τον κόσμο και τα παιδιά μας από την παθητική καθημερινότητα. Φέτος το Καρναβάλι έχει στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων. Εμπλέξαμε όλους τους φορείς που σχετίζονται με το παιδί με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ζητήσαμε από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση να εμπνευστών από τα θέματα της φύσης και του περιβάλλοντος. Στις Καρναβαλουπόλεις καλούμε τα ίδια τα παιδιά να παράγουν τέχνη με όχημα τη μουσική, τα εικαστικά, το κουκλοθέατρο και να παράγουν τα ίδια το δικό τους Καρναβάλι. Βασικοί άξονες του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών θα είναι το Φεστιβάλ Μαριονέτας «Ήρωες της Φύσης» και το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού.

«Η συμμετοχή, η προσφορά, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη»

Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Ανέστης Χανουμίδης αναφέρθηκε στο Τμήμα των Εθελοντών της ΚΕΔΗΠ που είναι υπεύθυνος λέγοντας ότι γίνεται προσπάθεια οι Εθελοντές να ανοίξουν τα φτερά τους σε όλη την πόλη. «Τα βασικά στοιχεία γύρω από τα οποία έχει οργανωθεί ο τομέας του εθελοντισμού είναι η συμμετοχή, η προσφορά, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη για το καλό της πόλης. Στόχος είναι να προσφέρουμε τα εχέγγυα για μια οργανωτικά δομημένη παρέλαση και για την ασφάλεια των πολιτών και των πληρωμάτων. Ο τομέας του εθελοντισμού ήση από την περασμένη σεζόν αγκάλιασε κι άλλα κομμάτια του πολιτισμού εκτός του Καρναβαλιού. Φέτος ήδη για το Καρναβάλι οι Εθελοντές έχουν φτάσει τους 100».

«Θα είμαστε αντάξιοι του»

Ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης Διονύσης Μπάστας που έχει και την επιμέλειά της, είπε πως έχοντας συναίσθηση του τι συμβαίνει γύρω μας, θα προσπαθήσουμε μέσω της τελετής έναρξης να περάσουμε τα μηνύματα της συμμετοχής και της αλληλεγγύης. Το Καρναβάλι αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια τα οποία όμως τελικά είναι πολύ μεγάλα και συνθέτουν τη μεγάλη συνολική εικόνα του Καρναβαλιού. Στόχος μας είναι να επαληθεύσουμε την προσδοκία του κόσμου. Θεωρώ ότι θα είμαστε αντάξιοι του τί περιμένει ο κόσμος και ίσως και λίγο καλύτεροι». Ο Διονύσης Μπάστας ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και για τη μεγάλη τιμή που έκαναν σε αυτόν και την ομάδα του να αναλάβουν την τελετή έναρξης.

«Η δομή του φετινού παιχνιδιού θα βασίζεται σε μια ιστορία μυθοπλασίας»

Ο υπεύθυνος του πληρώματος 191-Ντορατζήδες που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, Γιάννης Φουτρής αναφέρθηκε στη μικρή διάρκεια του Καρναβαλιού αλλά και του φετινού παιχνιδιού που ωστόσο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από παλαιότερα παιχνίδια που ήταν χρονικά μεγαλύτερα. Η δομή του φετινού παιχνιδιού θα βασίζεται σε μια ιστορία μυθοπλασίας που θα χαρακτηρίζεται από πραγματικά στοιχεία αντλημένα από την ιστορία της Πάτρας. Το παιχνίδι θα λάβει υπόψη του την πρόοδο της τεχνολογίας και θα εντάξει δράσεις με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Φουτρής είπε ότι η έναρξη του παιχνιδιού θα γίνει την Κυριακή 18/1 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου Α΄ ενώ θα έχει τον δικό του ρόλο στην τελετή έναρξης του Σαββάτου 17/1 «φέρνοντας νωρίτερα τον Κρυμμένο στο Καρναβάλι».

Να προωθήσει τη δημιουργία και την ευφάνταστη εικόνα

Εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής του Π.Κ. 2026 ο Νίκος Αναστασόπουλος είπε ότι η Κριτική Επιτροπή δουλεύει το τελευταίο Σαββατοκύριακο για να αναδείξει και να προωθήσει τη δημιουργία και την ευφάνταστη εικόνα των καλύτερων πληρωμάτων και κατά συνέπεια να δείξει και στους υπόλοιπους τον τρόπο για να κάνουν κάτι καλύτερο.

Με πραγματική διάθεση για διασκέδαση

Ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων Χρήστος Γιαννόπουλος εξήρε τη δυναμική του Καρναβαλιού να αγκαλιάζει καινούρια πράγματα και ταυτόχρονα να βασίζεται στις ρίζες. Αναφερόμενος στην 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνδιοργανώνει η ΚΕΔΗΠ με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου, τόνισε ότι θα δούμε σημαντικά παραδοσιακά δρώμενα ετερόκλητων προελεύσεων όπως από τη μία τους Κουδουνοφόρους από τη Βουλγαρία και από την άλλη Καντρίλιες από τη Λευκάδα και άλλα που αναδεικνύεται ο λατρευτικός χαρακτήρας των δρωμένων. Ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και κυρίως τους Πατρινούς συλλόγους που με εμπνευσμένες μορφές στον δρόμο θα παρουσιάσουν ξεχωριστά παραδοσιακά δρώμενα. Τέλος ευχήθηκε ένα Καρναβάλι χωρίς ουσίες και βία με πραγματική διάθεση για διασκέδαση.

