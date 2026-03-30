Η Δυτική Ελλάδα προετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο: Προτεραιότητα στην πρόληψη – Βάση αεροπυρόσβεσης στο Αγρίνιο
Ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Περιφέρεια με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ο υπουργός αναμένεται να δώσει το στίγμα της φετινής στρατηγικής, θέτοντας τις βασικές προτεραιότητες ενόψει της κρίσιμης καλοκαιρινής περιόδου.
Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας, παρουσία του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ενώ το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των σωμάτων ασφαλείας. Μαζί με τον υπουργό αναμένεται να βρεθεί και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της περιοχής.
Κεντρικός άξονας της σύσκεψης θα είναι ο βαθμός ετοιμότητας, με έμφαση όχι μόνο στην καταστολή των πυρκαγιών, αλλά κυρίως στην πρόληψη, η οποία αναδεικνύεται ως το πιο κρίσιμο «όπλο». Στην κατεύθυνση αυτή, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν έως τις 15 Ιουνίου να έχουν προχωρήσει σε απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών, ενώ η συντήρηση των χώρων πρέπει να διασφαλίζεται έως το τέλος Οκτωβρίου. Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται αυστηρά πρόστιμα, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η αμέλεια σε αυτό το επίπεδο μπορεί να αποβεί καθοριστική για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Σε φάση προετοιμασίας για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Αχαΐα, με τα έως τώρα δεδομένα να δείχνουν ότι η επιχειρησιακή εικόνα θα κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με την περυσινή χρονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, αν και υπάρχουν μικρές ελλείψεις σε εποχικούς πυροσβέστες, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 10 άτομα. Οι συγκεκριμένες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν άμεσα, ώστε να μην υπάρξουν κενά ενόψει της κρίσιμης θερινής περιόδου.
Από την 1η Απριλίου αναλαμβάνουν καθήκοντα 64 εποχικοί πυροσβέστες, με το φετινό στοιχείο να είναι η επέκταση των συμβάσεών τους σε οκτάμηνη διάρκεια, αντί της εξάμηνης που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Με την προσθήκη και των αντικαταστάσεων, ο συνολικός αριθμός των εποχικών αναμένεται να φτάσει τους 74, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Σε ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, η εικόνα παραμένει σταθερή, καθώς δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Ορισμένες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης θεωρούνται περιορισμένες και δεν επηρεάζουν τον συνολικό σχεδιασμό. Πιο σαφής εικόνα για τη στελέχωση θα προκύψει στα τέλη Μαΐου, καθώς οι ετήσιες μεταθέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιούνιο.
Θετικά είναι τα μηνύματα και σε επίπεδο εξοπλισμού, καθώς καταγράφεται βελτίωση στον στόλο των οχημάτων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, η Πυροσβεστική στην Αχαΐα εμφανίζεται οργανωμένη, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παράλληλα, η Πολιτεία επιχειρεί να ενισχύσει την τοπική ανθεκτικότητα μέσω χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους που επλήγησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, έχουν ήδη διατεθεί σημαντικά ποσά για την αποκατάσταση υποδομών και την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, με τον Δήμο Πατρέων να λαμβάνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τη Δυτική Αχαΐα 2 εκατομμύρια και την Αιγιαλεία 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες, καθώς οι ζημιές από τις πυρκαγιές του 2024 και του 2025 ανέδειξαν αδυναμίες που πλέον επιχειρείται να καλυφθούν.
Βάση αεροπυρόσβεσης στο Αγρίνιο
Σε εθνικό επίπεδο, το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα, με περίπου 18.800 στελέχη – αυξημένα σε σχέση με πέρυσι- και έναν στόλο 85 εναέριων μέσων, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από αρμόδιους παράγοντες, οι αριθμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον βαθμό ετοιμότητας, τον σωστό συντονισμό και την ταχύτητα επέμβασης, στοιχεία που δοκιμάστηκαν έντονα στις περυσινές μεγάλες φωτιές.
Σημαντική εξέλιξη για τη Δυτική Ελλάδα αποτελεί και ο σχεδιασμός μετατροπής του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αγρινίου σε βάση αεροπυρόσβεσης και εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει ανακοινωθεί από τον Νίκο Δένδια, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης των υποδομών πολιτικής προστασίας. Η γεωγραφική θέση του Αγρινίου θεωρείται κομβική, καθώς επιτρέπει ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας. Στο Αγρίνιο θα λειτουργήσει βάση μέσων αεροπυρόσβεσης, βάση εκπαίδευσης των drones 2ης και 3ης γενιάς και βάση εκπαίδευσης τεχνικών για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις πυροσβέσεις.
Η δημιουργία οργανωμένων βάσεων για τα εναέρια μέσα, όπως επισημαίνει και ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, δεν αφορά μόνο την αύξηση του στόλου, αλλά κυρίως τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας. Η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών συντήρησης και υποστήριξης μπορεί να μειώσει σημαντικά τους χρόνους εκτός δράσης, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.
Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει, το ζητούμενο για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα ευρύτερα, είναι να μετατρέψει τα διδάγματα των προηγούμενων ετών σε πράξη. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων -από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση έως τους ίδιους τους πολίτες- θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την αποφυγή νέων καταστροφών και τη διασφάλιση μιας πιο ασφαλούς αντιπυρικής περιόδου.
