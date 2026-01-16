Η Δυτική Ελλάδα «ψηλώνει» παντού

16 Ιαν. 2026 10:30
Η πρόσφατη έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για τις τουριστικές επιδόσεις των Περιφερειών το 2024 καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφει σημαντική άνοδο σε βασικούς δείκτες, όμως σίγουρα έχει περιθώρια για νέα βελτίωση.

Η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων της έκθεσης αποκαλύπτει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει αυξήσεις σε πολλούς κρίσιμους τομείς. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει αφενός τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και αφετέρου τη συστηματική δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια Τουριστικής Ανάπτυξης.

Μελετώντας αναλυτικά την έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ, σταχυολογούμε ορισμένους βασικούς δείκτες που αποτυπώνουν τη θετική πορεία της Περιφέρειας:

-Τα έσοδα της Δυτικής Ελλάδας από τον τουρισμό το 2024 ανήλθαν στο 1% των συνολικών εσόδων της χώρας (€383 εκατ.), ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας διαμορφώθηκε στο 4%. Αν και τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί περαιτέρω αύξηση, λόγω της ενίσχυσης των αεροπορικών αφίξεων.

-Η Δυτική Ελλάδα υποδέχθηκε το 2% του συνόλου των επισκέψεων το 2024, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2023. Οι επισκέψεις ανήλθαν σε 614 χιλιάδες, από 564 χιλιάδες το προηγούμενο έτος, με τις ενδείξεις να προμηνύουν περαιτέρω άνοδο και το 2025.

-Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκέντρωσε το 2% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της χώρας το 2024. Την περίοδο 2023-2024, οι διεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας αυξήθηκαν κατά 3%, από 459 χιλιάδες σε 473 χιλιάδες. Και τα δύο αεροδρόμια κατέγραψαν άνοδο: το Ακτιο σημείωσε αύξηση 1% (από 392 χιλ. σε 396 χιλ.), ενώ ο Αραξος παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 14% (από 67 χιλ. σε 77 χιλ.).

-Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στις επισκέψεις μουσείων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 137%, δηλαδή από 148 χιλιάδες το 2023 σε 350 χιλιάδες το 2024.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Π» επικοινώνησε με τον αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, ο οποίος τόνισε: «Είναι θετικό ότι τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ δείχνουν άνοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Η Δυτική Ελλάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα και από την πλευρά μας με συνέργειες θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τα αναδείξουμε».

ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Την ίδια ώρα, κριτική άσκησε στην Περιφέρεια ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε» Κώστας Καρπέτας, ο οποίος  σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό, δήλωσε :«Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουάριου -Σεπτέμβριου 2025 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Ο τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση. Το 2025 καταγράφεται μια οριακή αύξηση 5,3% στις επισκέψεις σε σχέση με το 2024. Ομως η πραγματική εικόνα είναι αποκαλυπτική: οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 8,1% και οι τουριστικές εισπράξεις κατέρρευσαν κατά 17,37% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Σε βάθος χρόνου, από το 2019 έως το 2025, η Δυτική Ελλάδα έχει χάσει πάνω από 40% των διανυκτερεύσεών της, ενώ παραμένει μακριά από την ανάκαμψη που έχει πετύχει το σύνολο της χώρας. Η περιοχή είναι εγκλωβισμένη σε μια παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης».

