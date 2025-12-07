Η Ε.Ε. σχεδιάζει πακέτο στήριξης για την Αυτοκινητοβιομηχανία

07 Δεκ. 2025 18:09
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ανακοινώσει ένα πακέτο για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο θα περιλαμβάνει μια “χαλάρωση” της απόφασης για κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, δήλωσε στο Reuters πηγή του κλάδου που ενημερώθηκε σχετικά.

Οι Βρυξέλλες σχεδίαζαν αρχικά να ανακοινώσουν το πακέτο στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πακέτο θα μπορούσε να καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τη νέα ημερομηνία η οποία αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tagesspiegel Background.

