Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για τα φθηνά προϊόντα που αποστέλλονται από την Κίνα, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Το μέτρο, που αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, προβλέπει επιβάρυνση 2 ευρώ ανά πακέτο και έναρξη εφαρμογής στις αρχές του 2026.

Η Κομισιόν επιδιώκει να φορολογήσει τα εκατομμύρια μικρά πακέτα που εισάγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ από κινεζικές πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu, καταργώντας την απαλλαγή από δασμούς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ.

Το μέτρο, που είχε προταθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, επιταχύνεται λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τον ευρωπαϊκό εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, ο οποίος κάνει λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και στρέβλωση της αγοράς. Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή του είχε προγραμματιστεί για το 2028, ωστόσο –όπως επισημαίνει ο επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς– «το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης».

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, κάθε μικρό πακέτο που εισέρχεται στην ΕΕ θα επιβαρύνεται με πάγιο τέλος διεκπεραίωσης, το οποίο προτείνεται να οριστεί στα 2 ευρώ ανά αποστολή. Η αλλαγή αναμένεται να πλήξει κυρίως τις κινεζικές πλατφόρμες, οι οποίες στηρίζονται στο μοντέλο μαζικών αποστολών χαμηλής αξίας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα την αρχή ενός μεταβατικού συστήματος φορολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, που προβλέπει εναρμόνιση κανόνων και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, σηματοδοτεί τη στροφή της ΕΕ προς ένα αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου των εισαγωγών, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

