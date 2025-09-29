Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Data Consultants για την πρόθεση ψήφου με μέτρηση για Τσίπρα και Καρυστιανού

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, μαζί με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», θα κυκλοφορήσει μια αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Data Consultants, που αποτυπώνει τις τάσεις και τη δυναμική της πρόθεσης ψήφου για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για μια έρευνα με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη πανελλαδικά που μετρά την απήχηση και τη δυναμική των φημολογούμενων πολιτικών σχηματισμών του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» Μαρίας Καρυστιανού, δίνοντας εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος», σε συνεργασία με τη Data Consultants, συνεχίζει την παράδοση έγκυρων και αξιόπιστων ερευνών, προσφέροντας στους αναγνώστες και στο ευρύ κοινό όλα τα στοιχεία που θα καθορίσουν τη συζήτηση των επόμενων ημερών.

Μη χάσετε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου την εφημερίδα «Πελοπόννησος» με τη μεγάλη δημοσκόπηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



