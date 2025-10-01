Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1 Οκτωβρίου 2025), η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα social media, που συνδυάζει χιούμορ και σοβαρό μήνυμα για την προστασία των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών από τηλεφωνικές απάτες.

Στο βίντεο, πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα», η οποία καλείται από έναν απατεώνα να δώσει τα προσωπικά της στοιχεία, προκειμένου συνεργείο να «επισκευάσει» προβλήματα στο ρεύμα του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη όμως αποφασίζει να αντιδράσει με ευρηματικό τρόπο, «πουλώντας τρέλα», μπερδεύοντας τον επιτήδειο και αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σχέδιό του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του απατεώνα, η κυρία Χρυσούλα δίνει αστείες και αποπροσανατολιστικές απαντήσεις, όπως όταν δηλώνει «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» ή όταν στην απαίτηση για προσωπικά στοιχεία απαντά «μοιχεία; εγώ ποτέ».

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συνεχώς διάφορα προσχήματα – όπως βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ή ύδρευσης – για να παραπλανήσουν ηλικιωμένους και καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν τους οικείους τους για τα κόλπα αυτά, προστατεύοντάς τους με αγάπη και απλά λόγια.

📞 «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» 🤭 Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. ☑ Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

☑ Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη. Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε:

η… pic.twitter.com/kbphKwKZZi — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 1, 2025

Όπως τονίζει η Αστυνομία: «Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση».

