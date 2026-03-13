Η Ελένη Μενεγάκη απαντά στα σενάρια χωρισμού

Με σαφή και αυστηρό τόνο απάντησε η Ελένη Μενεγάκη στα δημοσιεύματα και τη φημολογία των τελευταίων ωρών που την ήθελαν να περνά κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο. Η παρουσιάστρια, με δημόσια ανάρτησή της το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, ξεκαθάρισε ότι όσα διακινούνται για την προσωπική της ζωή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο μήνυμά της, η Ελένη Μενεγάκη έκανε λόγο για «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα», επισημαίνοντας ότι στα 30 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας δεν επέλεξε ποτέ να απαντά σε φήμες ούτε να εκθέτει την προσωπική της ζωή στη δημόσια συζήτηση. Όπως τόνισε, αυτή η στάση παραμένει αμετάβλητη και σήμερα.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον σύζυγό της, σημειώνοντας ότι πορεύονται μαζί εδώ και 17 χρόνια με σεβασμό προς την οικογένειά τους και χωρίς να έχουν δώσει αφορμή για τέτοιου είδους σενάρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά της, και ιδιαίτερα όταν υπάρχει και μικρό παιδί, υπερβαίνει τα όρια.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η προσωπική της ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού και έστειλε σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στη συζήτηση. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστεί η διακίνηση ή η αναπαραγωγή ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Η τοποθέτησή της ήρθε έπειτα από έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε σε sites, social media και τηλεοπτικές εκπομπές, με την ίδια να επιλέγει αυτή τη φορά να απαντήσει δημόσια, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν συνηθίζει να κάνει.

