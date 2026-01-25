Η Ελλάδα «έπνιξε» την Ιταλία και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο!

Παίζοντας άμυνα για σεμινάριο η Εθνική ομάδα πόλο νίκησε με 12-5 την Ιταλία, στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Εθνική με τον Μάνο Ζερδεβά να “κατεβάζει ρόλα”, άμυνα για σεμινάριο και επιθετική πολυφωνία, βούλιαξε την Ιταλία με 12-5 και έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο, χάλκινο, σε Ευρωπαϊκό πόλο ανδρών.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Εθνική μας μπήκε με το “μαχαίρι στα δόντια” στον τελικό και αποφασισμένη να γράψει ιστορία.

Το πρώτο τέρμα στον μικρό τελικό ήταν για την Ελλάδα με σκόρερ τον Γκιουβέτση, ο οποίος “κεραυνοβόλησε” τον Ντελ Λούνγκο.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας δεν “είδε” ούτε το τέρμα του Κάκαρη, καθώς το ελληνικό “θωρηκτό” πήρε την μπάλα με πλάτη στην εστία και “εκτέλεσε” για το 0-2.

Τότε μπήκε στον… χορό των γκολ και ο υπαρχηγός, Στέλιος Αργυρόπουλος, που με σουτ από την περιφέρεια ανέβαΣε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Το μόνο που κατάφεραν οι Ιταλοί μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου ήταν να μειώσουν με τον Φερέρο σε 1-4 από τα πέντε μέτρα.

Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα δεν διαφοροποιήθηκαν, αφού ο Καλογερόπουλος πέρασε την μπάλα από το… μάτι της βελόνας για το 1-5.

Τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Παπαναστασίου, που μπήκε οριακά με την μπάλα στα ιταλικά δίχτυα. Παρά το μαρκάρισμά του αντίπαλού του, ο Έλληνας διεθνής έφτασε απέναντι στον Ντελ Λούνγκο και με το δεξί τον νίκησε για το γαλανόλευκο +5.

Ο Ζερδεβάς “κατέβασε ρολά”, με συνέπεια οι τυπικά γηπεδούχοι να έχουν 0/5 στον παίκτη παραπάνω, δίνοντας την δυνατότητα στον Καλογερόπουλο να μην “πετάξει” την ασίστ του Παπαναστασίου πετυχαίνοντας το 1-7.

Ωστόσο, οι Ιταλοί ήταν αυτοί που έκλεισαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αφού ο Κοντέμι νίκησε τον Έλληνα πορτιέρε για πρώτη φορά σε κανονική ροή αγώνα μετά από περίπου 16 λεπτά και 3” πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

