Η Ελλάδα «έπνιξε» την Ιταλία και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο!

Η Ελλάδα «έπνιξε» την Ιταλία και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο!
25 Ιαν. 2026 19:21
Pelop News

Παίζοντας άμυνα για σεμινάριο η Εθνική ομάδα πόλο νίκησε με 12-5 την Ιταλία, στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η  Εθνική με τον Μάνο Ζερδεβά να “κατεβάζει ρόλα”, άμυνα για σεμινάριο και επιθετική πολυφωνία, βούλιαξε την Ιταλία με 12-5 και έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο, χάλκινο, σε Ευρωπαϊκό πόλο ανδρών.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Εθνική μας μπήκε με το “μαχαίρι στα δόντια” στον τελικό και αποφασισμένη να γράψει ιστορία.

Το πρώτο τέρμα στον μικρό τελικό ήταν για την Ελλάδα με σκόρερ τον Γκιουβέτση, ο οποίος “κεραυνοβόλησε” τον Ντελ Λούνγκο.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας δεν “είδε” ούτε το τέρμα του Κάκαρη, καθώς το ελληνικό “θωρηκτό” πήρε την μπάλα με πλάτη στην εστία και “εκτέλεσε” για το 0-2.

Τότε μπήκε στον… χορό των γκολ και ο υπαρχηγός, Στέλιος Αργυρόπουλος, που με σουτ από την περιφέρεια ανέβαΣε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Το μόνο που κατάφεραν οι Ιταλοί μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου ήταν να μειώσουν με τον Φερέρο σε 1-4 από τα πέντε μέτρα.

Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα δεν διαφοροποιήθηκαν, αφού ο Καλογερόπουλος πέρασε την μπάλα από το… μάτι της βελόνας για το 1-5.

Τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Παπαναστασίου, που μπήκε οριακά με την μπάλα στα ιταλικά δίχτυα. Παρά το μαρκάρισμά του αντίπαλού του, ο Έλληνας διεθνής έφτασε απέναντι στον Ντελ Λούνγκο και με το δεξί τον νίκησε για το γαλανόλευκο +5.

Ο Ζερδεβάς “κατέβασε ρολά”, με συνέπεια οι τυπικά γηπεδούχοι να έχουν 0/5 στον παίκτη παραπάνω, δίνοντας την δυνατότητα στον Καλογερόπουλο να μην “πετάξει” την ασίστ του Παπαναστασίου πετυχαίνοντας το 1-7.

Ωστόσο, οι Ιταλοί ήταν αυτοί που έκλεισαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αφού ο Κοντέμι νίκησε τον Έλληνα πορτιέρε για πρώτη φορά σε κανονική ροή αγώνα μετά από περίπου 16 λεπτά και 3” πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
20:03 Βλάχος: «Θέλαμε πολύ να φύγουμε από εδώ με μετάλλιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ