Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα για την Ισπανία στους ελέγχους των ηλεκτρονικών τσιγάρων

Το νέο ελληνικό πλαίσιο για τον έλεγχο πώλησης καπνικών προϊόντων, ηλεκτρονικών τσιγάρων και αλκοόλ σε ανήλικους μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ισπανία, με την ένωση του κλάδου του ατμίσματος UPEV να ζητά από την κυβέρνηση ένα μοντέλο πιο κοντά σε αυτό που εφαρμόζει πλέον η Ελλάδα. Η παρέμβαση της UPEV έγινε δημόσια τις τελευταίες ημέρες, με βασικό επιχείρημα ότι στην ισπανική αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στον έλεγχο ηλικίας στα σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά δημοσιεύματα που φιλοξενούν τη θέση της UPEV, η οργάνωση υποστηρίζει ότι στην Ισπανία ένας ανήλικος μπορεί ακόμη να αγοράσει vape σχετικά εύκολα, είτε από φυσικά καταστήματα είτε από πιο χαλαρά ελεγχόμενα κανάλια πώλησης. Η ίδια η UPEV επιμένει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το προϊόν, αλλά κυρίως το πού και πώς πωλείται, ειδικά μετά τη μεγάλη εξάπλωση των συσκευών μίας χρήσης από το 2023 και μετά.

Τι βλέπουν στην Ελλάδα οι Ισπανοί

Η αναφορά στην Ελλάδα συνδέεται με το νέο σύστημα που παρουσίασε η κυβέρνηση τον Μάρτιο, το οποίο προβλέπει ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας κατά την πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους. Όπως έχει μεταδοθεί από διεθνή και ελληνικά μέσα, το μοντέλο βασίζεται σε ψηφιακή εφαρμογή και σε ελέγχους που θα επιτρέπουν στους πωλητές να επιβεβαιώνουν άμεσα αν ο καταναλωτής είναι ενήλικος, κλείνοντας ένα βασικό κενό στην εφαρμογή του νόμου.

Η Euronews και η Καθημερινή ανέφεραν ότι η Ελλάδα προχωρά σε ένα από τα πρώτα τέτοια οργανωμένα συστήματα στην Ευρώπη, με στόχο να αποτρέπεται στην πράξη η πώληση προϊόντων ατμίσματος, καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που προβάλλει τώρα και η UPEV στην Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η έμφαση πρέπει να πέσει στον έλεγχο των σημείων πώλησης και όχι μόνο στις γενικές απαγορεύσεις.

Πού βρίσκεται η ισπανική συζήτηση

Η ισπανική πίεση για αλλαγές έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο. Στο ευρωπαϊκό σύστημα TRIS καταγράφηκε σήμερα και σχετική ισπανική νομοθετική κίνηση για την κατανάλωση και πώληση συσκευών νικοτίνης σε ανήλικους, κάτι που δείχνει ότι το θέμα βρίσκεται ενεργά στην ατζέντα της Μαδρίτης.

Παράλληλα, η UPEV έχει εδώ και μήνες ασκήσει πίεση προς την ισπανική κυβέρνηση για ένα πιο αυστηρά ελεγχόμενο μοντέλο διάθεσης, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση ευνοεί την παράνομη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη πρόσβαση των ανήλικων σε προϊόντα ατμίσματος. Επειδή όμως πρόκειται για φορέα του ίδιου του κλάδου, η θέση του πρέπει να διαβάζεται και μέσα από αυτό το πρίσμα.

Το ελληνικό μοντέλο ως σημείο αναφοράς

Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως παράδειγμα τεχνολογικά υποστηριζόμενου ελέγχου ηλικίας μέσα στην αγορά λιανικής, και αυτό φαίνεται να αξιοποιείται πλέον και ως επιχείρημα εκτός συνόρων. Το αν η Ισπανία θα κινηθεί τελικά σε παρόμοια κατεύθυνση μένει να φανεί, όμως η ελληνική λύση έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται στη δημόσια συζήτηση ως ένα μοντέλο που, τουλάχιστον στα χαρτιά, επιχειρεί να περάσει από την απλή απαγόρευση στην πραγματική εφαρμογή.

