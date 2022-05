Η ελληνική σημαία και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο

Βίντεο με την ελληνική σημαία να κυματίζει και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο ανήρτησε στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η Ελληνική σημαία 🇬🇷 κυματίζει και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο – The Greek flag 🇬🇷 is raised again over the building of the Greek Embassy in Kyiv. pic.twitter.com/MRLenJM8c5

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 10, 2022