Η Ένωση Γλαυκού νίκησε εύκολα τον ΑΣ Ιόνιο και «κλείδωσε» τα Play-Offs

Με τον Κογιώνη να κάνει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι η ομάδα μπάσκετ της Ένωσής Γλαύκου νίκησε πριν από λίγο εντός έδρας, με 99-69 τον ΑΣ Ιόνιο, για την 23η αγωνιστική της National League 1.

Με αυτή τη νίκη η πατρινή ομάδα κλείδωσε την παρουσία της στα play-offs και πλέον στα δυο παιχνίδια που απομένουν (έχει και ένα ρεπό) θα παλέψει για να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημά έδρας.

Ο Κογιώνης έκανε σπουδαία εμφάνιση και είχε 28 πόντους και ήταν ο κορυφαίος για την Πατρινή ομάδα η οποία είχε σε καλή μέρα όλους τους παίκτες της.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 46-29 (ημιχ.), 70-51, 99-69.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 14 (4), Μπαζίνας 9 (1), Νεόφυτος 3 (1), Καφέζας 11 (1), Ρουμελιώτης 8, Γκαβασιάδης 6, Φραντζής 3 (1), Καρατζάς 6, Κογιώνης 28, Αδαμόπουλος 8 (1), Γκάτζιος 3 (1).

ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ (Μούτσιος): Βαζούκης 19 (1), Φόστερ 13 (2), Στάνκοβιτς 8, Λάππας 1, Σπίνουλας 9 (1), Στεμπάρης 10, Δελέγκος 2, Σεκερτζής 7.

