Η ΕΟΚ στέλνει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Η κόντρα ανάμεσα σε ΕΟΚ και Μαρούσι συνεχίζεται, με την Ομοσπονδία δια του προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου να αντιδρά άμεσα στην ανακοίνωση της ομάδας των Βορείων προαστίων εναντίον του Δήμου Ντικούδη, παραπέμποντάς τη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και υπενθυμίζοντας το πρόστιμο, που της έχει επιβληθεί.

Η αντίδραση της ΕΟΚ στην τελευταία ανακοίνωση του Αμαρουσίου ήταν άμεση, με την κόντρα να συνεχίζεται και την ομάδα των Βορείων προαστίων να παραπέμπεται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας, για όσα αναφέρθηκαν εναντίον του Δήμου Ντικούδη. Η Ομοσπονδία, από τη δική της πλευρά, κρίνει συκοφαντικά και προσβλητικά, όσα αναφέρθηκαν για εκλεγμένο αντιπρόεδρό της, αντιδρώντας με άμεση παρέμβαση του προέδρου της με τη συγκεκριμένη κίνηση.

Την ίδια στιγμή, το Μαρούσι έχει ήδη ένα πρόστιμο της τάξης των 32.000 ευρώ να επιβάλλεται για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ηλία Παπαθεοδώρου από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, εκ των οποίων τα 20.000 στον προπονητή και τα 12.000 στο σύλλογο, έχοντας κληθεί να ανακαλέσει στις επόμενες δέκα μέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



