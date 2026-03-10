Η επίσκεψη Παπαδόπουλου στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων και οι ευχές
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων ανέβηκε στη Στύγα, όπου είχε συνάντηση με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Αλ. Αγριο
Επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων έκανε προχθές ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος ο οποίος θέλησε να δει από κοντά την λειτουργία του κέντρου που οδεύει προς το φινάλε της χειμερινής σεζόν.
Το ωραίο της υπόθεσης είναι όταν ο δήμαρχος πήρε τον ασύρματο και ευχήθηκε καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες λόγω της εορτής που είχαν την Κυριακή 8 Μαρτίου, όπου εορτάζεται η Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας.
