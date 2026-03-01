Η ΕΣΠΕΠ τίμησε την ιστορική ομάδα Γυναικών του Απόλλωνα

Στο πλαίσιο του Final-4 του Πρωταθλήματος Κ-20 Γυναικών, που έγινε στην Πάτρα η ΕΣΠΕΠ πήρε πρωτοβουλία και τίμησε την πρώτη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Απόλλωνα, η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ στην περιοχή.

Τη βράβευση στον προπονητή κ. Ν. Μακρή, καθώς και στην οικογένεια του αείμνηστου Ν. Καλογερόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε ως παράγοντας της ομάδας, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, Θεόδωρος Κανελλόπουλος.

Στις αθλήτριες της ιστορικής εκείνης ομάδας τις τιμητικές πλακέτες απένειμε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΠΕΠ και μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Οι αθλήτριες που τιμήθηκαν ήταν οι εξής: Γιοβάννη Ντίνα, Τζούδα Αφροδίτη, Τσοκόλη Γιάννα, Δανιγγέλη Τότα, Αναστασοπούλου Τζένη, Καρατζά Μαρούλα, Γκολφινοπούλου Άντα, Χριστοπούλου Αγγελική, Σπηλιωτοπούλου Άννα-Μαρία, Καραγεωργόπουλου Λένα, Δαλιέτου Άννα, Κωνσταντάρα Αθήνα, Σμυριλίου Σίσσυ, Ρουμάνη Ρένια.

