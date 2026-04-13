Η Εθνική Ανδρών με κορυφαίο τον Τζωρτζάτο νίκησε την Ισπανία

Στάση… Παναγιώτης Τζωρτζάτος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον διεθνή τερματοφύλακα, η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (καν. αγώνας 11-11, πεν. 4-2) στο τελευταίο της παιχνίδι μπροστά στο κοινό της Αλεξανδρούπολης.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας απέκρουσε τα δύο πρώτα πέναλτι από τους Μουναρίθ και Μπίελ, ενώ οι διεθνείς μας ήταν αλάνθαστοι, αφού ευστόχησαν και στις τέσσερις προσπάθειες (Κάκαρης, Πούρος, Παπαναστασίου και Καλογερόπουλος) και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη παρέα με τον κόσμο που βρέθηκε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης»

Με αυτήν την επιτυχία το ελληνικό συγκρότημα πήρε δύο πόντους και έφθασε τους πέντε στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 του προκριματικού τουρνουά του World Cup, αλλά θα πληροφορηθεί την τελική της κατάταξη μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Ουγγαρίας-Ιταλίας. Πάντως, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Ισπανία με 7 πόντους.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, που αυτή τη φορά ευνόησαν την Ελλάδα. Ο Ντάουρα Γκόμεζ έδωσε προβάδισμα στους Ίβηρες με 11-10 (1.57 πριν την λήξη), αλλά ο Κώστας Κάκαρης είπε την τελευταία λέξη, αφού κατάφερε να ισοφαρίσει στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα.

Το ελληνικό συγκρότημα, που παρατάχθηκε χωρίς τον Γκίλλα (τραυματίστηκε στο ματς του Μ. Σαββάτου με την Ουγγαρία) και τον Νίκο Παπανικολάου (κτύπησε στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ίδιο αντίπαλο), έμοιαζε να αιφνιδιάζεται αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στα πρώτα έξι λεπτά. Κάπου εκεί οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου άρχισαν να αφυπνίζονται, βελτιώθηκαν αισθητά στον αμυντικό τομέα και με ένα σερί 5-0 πέρασαν μπροστά με 5-3 (τρία γκολ ο Αργυρόπουλος και από ένα Πούρος και Καλογερόπουλος). Οι Ισπανοί, ωστόσο βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν σε 5-5 με την ολοκήρωση του ημιχρόνου.

Ο Πούρος με τον Αργυρόπουλο έδωσαν και πάλι αέρα δύο τερμάτων στην Εθνική μας (7-5). Ακολούθησε νέα ισοπαλία (7-7) και ο Σκουμπάκης στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου έβαλε και πάλι μπροοστά την Ελλάδα με 8-7.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου το αντιοροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά από δύο γκολ του Μπιέλ (9-8), αλλά η απάντηση ήλθε από τον MVP της αναμέτρησης, τον Πούρο και στη συνέχεια από τον Γαρδίκα που ισοφάρισαν για λογαριασμό της Εθνικής μας. Ο αγώνας έξελίχθηκε σε θρίλερ, η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και οι ομάδες έλυσαν τις… διαφορές τους στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι

Οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3. πεν: 2-4

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Πούρος

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Το παιχνίδι παρακολούθησαν ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ο Ταμίας της ΚΟΕ, Γιώργος Κατσαντώνης, το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Μιχάλης Κούγκουλος κ.α.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



