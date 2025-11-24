Η Εθνική μπάσκετ έπιασε δουλειά για Ρουμανία και Πορτογαλία

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ έπιασε δουλειά στη Θεσσαλονίκη για τα παιχνίδια με τη ΡΟυμανία και την Πορτογαλία για τα «παράθυρα» του Μουντομπάσκετ.

24 Νοέ. 2025 22:12
Στη Θεσσαλονίκη άρχισε από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, εν όψει του πρώτου προκριματικού «παράθυρου» για το FIBA World Cup 2027. Την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο “Αλεξάνδρειο” τη Ρουμανία (18.30) και την Κυριακή (30/11) στο Πόρτο την Πορτογαλία (19.00).

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα.

Οι πρώτες προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.

Η Εθνική μπάσκετ έπιασε δουλειά για Ρουμανία και Πορτογαλία
