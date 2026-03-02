Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη

Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
02 Μαρ. 2026 10:25
Pelop News

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα το Μαυροβούνιο (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), αυτή τη φορά εκτός έδρας, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η γαλανόλευκη ηττήθηκε στη SUNEL Arena προ ολίγων ημερών και θέλει να απαντήσει στην Ποντγκόριτσα, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα, για να ανέβει στο 3-1. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στο 2-1 ανάμεσα στη χώρα μας, την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του Α και του Β ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Ι, οι τρεις πρώτες ομάδες του C και του D ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο J, οι τρεις πρώτες ομάδες του E και F ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Κ και οι τρεις πρώτες ομάδες του G και του H ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο L.

Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.

