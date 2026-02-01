Η Εθνική ομάδα γυναικών νίκησε και την Κροατία και πάει στα ημιτελικά

Η Εθνική ομάδα των Γυναικών έδωσε σήμερα μια ακόμα «παράσταση» στην Πορτογαλία, παίζοντας εξαιρετικά νίκησε βράδυ με 23-6 την Κροατία για την τελευταία αγωνιστική της β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη, το συγκρότημα του Παυλίδη παράμεινε αήττητη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης με τον αντίπαλο να προκύπτει τις επόμενες ώρες.

Στα του αγώνα, η Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερη από τους Κροάτες, με πολύ καλή άμυνα προηγήθηκε με 6-0 και 10-1, κάνοντας το 17-2 στο τέλος του τρίτου οχταλέπτου με την ομάδα μας φτάνει στη νίκη με το τελικό 23-6, ενώ σκόραρε ξανά η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Τα 8λεπτα: 5-0, 11-2, 17-2, 23-6.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



