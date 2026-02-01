Η Εθνική ομάδα γυναικών νίκησε και την Κροατία και πάει στα ημιτελικά

Η Εθνική ομάδα των Γυναικών έδωσε σήμερα μια ακόμα «παράσταση» στην Πορτογαλία, παίζοντας εξαιρετικά νίκησε βράδυ με 23-6 την Κροατία για την τελευταία αγωνιστική της β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Με αυτή τη νίκη, το συγκρότημα του Παυλίδη παράμεινε αήττητη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης με τον αντίπαλο να προκύπτει  τις επόμενες ώρες.
Στα του αγώνα, η Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερη από τους Κροάτες, με πολύ καλή άμυνα προηγήθηκε με 6-0 και 10-1, κάνοντας το 17-2 στο τέλος του τρίτου οχταλέπτου με την ομάδα μας φτάνει στη νίκη με το τελικό 23-6, ενώ σκόραρε ξανά η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου.
Τα 8λεπτα: 5-0, 11-2, 17-2, 23-6.

