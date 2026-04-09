Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε από την Ιταλία

Σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, η Εθνική Πόλο Ανδρών λαβώθηκε στα τελευταία τέσσερα λεπτά και γνώρισε την ήττα με 16-14 από την Ιταλία στο πρώτο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Από 4 γκολ πέτυχαν οι Καλογερόπουλος και Νικολαΐδης για την Ελλάδα.

Επόμενος αγώνας για την Εθνική Πόλο Ανδρών είναι αυτός απέναντι στην Ουγγαρία το Σάββατο (11/04, 17:30) για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



