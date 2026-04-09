Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε από την Ιταλία
Επόμενος αγώνας για την Εθνική Πόλο είναι αυτός απέναντι στην Ουγγαρία το Σάββατο (11/04, 17:30) για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου.
Σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, η Εθνική Πόλο Ανδρών λαβώθηκε στα τελευταία τέσσερα λεπτά και γνώρισε την ήττα με 16-14 από την Ιταλία στο πρώτο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.
Από 4 γκολ πέτυχαν οι Καλογερόπουλος και Νικολαΐδης για την Ελλάδα.
Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News