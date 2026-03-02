Η Εύη Μάζη στο Ίδρυμα Γουλανδρή: «Μεγάλωσα στην Πάτρα με μουσική μέσα στο σπίτι»

Στις 13 Μαρτίου, η Πατρινή τραγουδίστρια και σολίστ φλάουτου Εύη Μάζη εμφανίζεται στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στη σειρά «Jazz στο Μουσείο». Με αφορμή την παράσταση «Η πνοή του χρόνου», μιλά για τις ρίζες της και τη μουσική της διαδρομή.

02 Μαρ. 2026 15:53
Pelop News

Στο αμφιθέατρο του Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η Πατρινή τραγουδίστρια και μουσικός Εύη Μάζη και ο Μάνος Κιτσικόπουλος παρουσιάζουν την παράσταση «Η πνοή του χρόνου», στο πλαίσιο της θεματικής «Her Voice» της σειράς Jazz στο Μουσείο.

Η βραδιά διατρέχει ένα ευρύ μουσικό τόξο: από τον Johann Sebastian Bach έως τους The Beatles, από τον Gabriel Fauré και τον Antonio Vivaldi έως τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, πλέκοντας έναν διάλογο που γεφυρώνει αιώνες και αισθητικές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναικεία φύση ως πηγή έμπνευσης και εσωτερικής δύναμης.

Με αφορμή τη συναυλία, η Εύη Μάζη μίλησε στα Νέα και στον Δημήτρη Μανιάτη, και αναφέρθηκε στις πατρινές της ρίζες. «Μεγάλωσα στην Πάτρα σε μια οικογένεια που αγαπούσε πολύ τη μουσική. Υπήρχε και πιάνο στο σπίτι και από πολύ μικρή άρχισα μαθήματα», σημειώνει. Θυμάται «τις κασέτες με τραγούδια των Beatles που ακούγαμε στο αυτοκίνητο, αλλά και τους δίσκους με ρώσους συμφωνικούς συνθέτες που έπαιζαν συχνά στο σπίτι», περιγράφοντας ένα περιβάλλον που διαμόρφωσε από νωρίς την αισθητική της.

Η απόφαση να ακολουθήσει πιο συνειδητά τη μουσική, όπως λέει, ήρθε στην εφηβεία της, όταν ένιωσε ότι «αυτός ο δρόμος με εκφράζει περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο». Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η πορεία της κινήθηκε ανάμεσα στο φλάουτο, το πιάνο και το τραγούδι, με συνεργασίες και σκηνικές παρουσίες που διεύρυναν το ρεπερτόριό της χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα της.

Η «Πνοή του χρόνου» μοιάζει να συνοψίζει αυτή τη διαδρομή: διαφορετικά μουσικά ρεύματα, συνομιλίες ανάμεσα σε εποχές και πολιτισμούς, και μια ερμηνευτική προσέγγιση που δεν περιορίζεται σε ένα ύφος. Για την Εύη Μάζη, η επιστροφή κάθε φορά στη σκηνή είναι μια νέα συνάντηση με τις αφετηρίες της — και, ταυτόχρονα, μια υπενθύμιση ότι η μουσική είναι ένας ζωντανός, διαρκώς μεταβαλλόμενος οργανισμός.

