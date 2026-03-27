Η εξομολόγηση της Πατρινής Άννα Μαρία Ρογδάκη που άνοιξε την πιο δύσκολη οικογενειακή πληγή: «Η μητέρα μου ήταν παιδί βιασμού» ΒΙΝΤΕΟ

Μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό αποτύπωμα παραχώρησε η Άννα Μαρία Ρογδάκη στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα, που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Astra TV. Η διακοσμήτρια, επιχειρηματίας και τηλεοπτική παρουσία, που είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και από τη συμμετοχή της ως buyer στο «Cash or Trash», δεν στάθηκε μόνο στην επαγγελματική της πορεία, αλλά μίλησε ανοιχτά και για ένα βαθιά τραυματικό κομμάτι της οικογενειακής της ιστορίας.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη, που δραστηριοποιείται στον χώρο της διοργάνωσης πολυτελών εκδηλώσεων μέσω της εταιρείας της, έχει διαμορφώσει δημόσιο λόγο που συχνά ακουμπά και σε προσωπικά βιώματα. Αυτή τη φορά, όμως, η αναφορά της πήγε πολύ πιο βαθιά, καθώς περιέγραψε την ιστορία της μητέρας της, αποκαλύπτοντας ότι γεννήθηκε ύστερα από βιασμό.

Όπως είπε, η ίδια είναι το τρίτο παιδί της οικογένειάς της, γεννημένη αρκετά χρόνια μετά τα αδέλφια της, και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με πολλή αγάπη αλλά και με ισχυρές αρχές. Αυτές οι αρχές, όπως εξήγησε, είχαν άμεση σχέση με τη διαδρομή της μητέρας της, μιας γυναίκας που κουβαλούσε μια βαριά προσωπική και κοινωνική ιστορία από τα δύσκολα χρόνια της κατοχικής Ελλάδας.

Η μητέρα της, όπως αποκάλυψε, γεννήθηκε το 1936 στα Καλάβρυτα και μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια. Ο λόγος ήταν ότι επρόκειτο για παιδί βιασμού, μια πραγματικότητα που εκείνη την εποχή συνοδευόταν από τεράστιο κοινωνικό βάρος, σιωπή και σκληρές προκαταλήψεις. Η γιαγιά της, παρά τις πιέσεις που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δέχτηκε από το περιβάλλον της να μην κρατήσει την εγκυμοσύνη, πήρε την απόφαση να φέρει το παιδί στον κόσμο.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη περιέγραψε πως η γιαγιά της ήρθε στην Αθήνα για να γεννήσει, έχοντας εξασφαλίσει ελάχιστα χρήματα, σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη και με ελάχιστα στηρίγματα. Σύμφωνα με όσα είπε, κατάφερε τελικά όχι μόνο να γεννήσει, αλλά και να κρατήσει το παιδί της, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις κοινωνικές πιέσεις της εποχής.

Στη συνέντευξή της στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη των γυναικών της οικογένειάς της, λέγοντας ουσιαστικά πως προέρχεται από μια γραμμή γυναικών που άντεξαν, κράτησαν όρθια την αξιοπρέπειά τους και προστάτευσαν τη ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά τις έσπρωχνε στο περιθώριο. Όπως περιέγραψε, η μητέρα της έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της σχεδόν απομονωμένη, μέχρι τη στιγμή που άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει προς τα έξω και να γίνεται αποδεκτή από την τοπική κοινωνία.

Συγκινητική ήταν και η αναφορά της στη στάση των απλών ανθρώπων εκείνης της εποχής. Όπως είπε, παρά τη σκληρότητα των κοινωνικών κανόνων, υπήρξαν άνθρωποι που αγκάλιασαν το παιδί και του έδωσαν χώρο και αποδοχή, κάτι που η ίδια περιέγραψε ως μια απόδειξη ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές υπήρχε ανθρωπιά.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη μίλησε και για τη δική της προσωπική στιγμή αποκάλυψης, λέγοντας πως έμαθε την αλήθεια περίπου στα 12 της χρόνια, από την ίδια τη γιαγιά της, με την οποία, όπως ανέφερε, είχε πολύ στενή σχέση. Η αποκάλυψη αυτή, όπως παραδέχθηκε, της προκάλεσε θαυμασμό για τη δύναμη της γιαγιάς της, αλλά και φόβο, καθώς βρέθηκε από μικρή ηλικία απέναντι σε μια οικογενειακή αλήθεια με μεγάλο βάρος.

