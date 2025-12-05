Η εξομολόγηση του Αργυρού για τη σύζυγό του: Εχει «διαβάσει» την ψυχή μου

Για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, μίλησε ο λαικός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σε συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1, ανάφερε: «Γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες. Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Λος Άντζελες, γιατί σπούδαζε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου. Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δεν της αρέσει αυτό. Δεν συμπαθεί τη δημοσιότητα. Αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι», ανέφερε ο τραγουδιστής για την αγαπημένη του.

Στη συνέχεια πρόσθεσε για την αγαπημένη του: «Είναι υποστηρικτική στη δουλειά μου. Νιώθω τόση ασφάλεια μαζί της, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, αυτό που μου έδειχνε είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι. Οπότε όταν ένιωσα αυτή την ασφάλεια ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει πάνω από όλα τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι η δουλειά από την άποψη δουλειά, έτσι όπως ο κόσμος καταλαβαίνει. Η δουλειά μου εμένα πραγματικά είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που επένδυσα σε όλη μου τη ζωή. Άρα είναι το πάθος μου. Δεν έχω πάθη εγώ, oύτε ναρκωτικά κάνω, ούτε παίζω. Dεν έχω πάθη που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. Το πάθος μου είναι η δουλειά μου. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σεβάστηκε και αγάπησε αυτό το οποίο κάνω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάει την ουσία, κοιτάει την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και με την οικογένειά μας. Κοιτάει τις απλές καθημερινές στιγμές, γιατί είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που μπορείς να κουβεντιάζεις με τις ώρες».

«Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου είναι ο γιος μου»

«Η πραγματική αξία των πραγμάτων είναι να νιώθεις ελεύθερος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Το ωραιότερο δώρο της ζωής είναι ο γιος μου, ο Βασίλης. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα. Προσπαθώ τις πρωινές ώρες να είμαι εκεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξυπνήσει και θα είμαστε μαζί και θα τον πάρω αγκαλιά. Είναι ακόμα μικρός, είναι ενός ετών. Αυτές τις στιγμές θέλω να τις ζω, να είμαι εκεί», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον γιο του, Βασίλη.

«Βλέπω τον γιο μου και δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο στη ζωή»

«Η Αλεξάνδρα γνωρίζει όλες τις στιγμές και από τα τραγούδια μου και τις ανασφάλειές μου και τις ανησυχίες μου. Έχω αλλάξει πάρα πολύ από τότε που τη γνώρισα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος, με τον οποίο νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπός σου, χτίζεις μαζί του την οικογένεια. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η οικογένεια για μένα. Δηλαδή βλέπω τώρα τον γιο μου και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στη Γη. Στη ζωή. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Όταν είσαι πριν από αυτή τη φάση της ζωής σου, προκύπτουν ανασφάλειες, ανησυχίες, προφανώς και γεμίζεις συναισθηματικά από πράγματα, όπως είναι η καριέρα, τα επαγγελματικά σου, όλα αυτά. Όταν όμως ζεις τέτοιες στιγμές με την οικογένειά σου, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πραγματική ουσία της ζωής», τόνισε ο τραγουδιστής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



