Η εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Η CIA, η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ και η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή

Ένα πρωτοφανές γεγονός συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα: ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, η CIA παρακολουθούσε επί μήνες τον Χαμενεΐ και διαβίβασε στο Ισραήλ αξιόπιστες πληροφορίες για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι η σύσκεψη θα λάμβανε χώρα στο παλάτι του Χαμενεΐ και, μετά από ακριβή συντονισμό με την Ουάσινγκτον, αποφασίστηκε η επιχείρηση. Κατά την επίθεση, περίπου 30 βόμβες έπληξαν το συγκρότημα, σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ, την κόρη του, τον γαμπρό και την εγγονή του, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους όπως τον στρατηγό Μοχάμαντ Πακπούρ και τον ναύαρχο Αλί Σαμχανί.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πλήγματα είχαν αποτέλεσμα 201 νεκρούς και 747 τραυματίες, περιλαμβανομένων περισσότερων από 100 παιδιών σε σχολείο. Οι πρώτες εικόνες μετά τις επιθέσεις δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στο παλάτι της Τεχεράνης.

#BREAKING: Iran’s defense minister Aziz Nasirzadeh and Abdul Rahim Mousavi, chief of staff of Iran’s armed forces, were confirmed killed – state media pic.twitter.com/0ssS9aoP3v — Rudaw English (@RudawEnglish) March 1, 2026

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία», επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση αποτελεί «τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του».

Δημόσιο πένθος και αντίδραση του λαού

Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας. Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ άλλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την εξόντωσή του.

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, η Συνέλευση των Ειδικών θα πρέπει να συνεδριάσει για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να επιχειρήσουν συγκέντρωση εξουσίας. Σε πρώτη φάση, η μεταβατική ηγετική δομή θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και έναν ακόμη ανώτατο αξιωματούχο.

Νέα περιφερειακή κρίση στη Μέση Ανατολή

Η επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ πυροδότησε νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν, αλλά και κατά στόχων στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με νέα πλήγματα σε ιρανικούς βαλλιστικούς στόχους και συστήματα αεράμυνας, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε «ταχεία και αποφασιστική δράση» για την αντιμετώπιση της απειλής από το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Διπλωματικά, η κατάσταση προκαλεί ένταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν τη νομιμότητα της επιχείρησης και το Ιράν να τη χαρακτηρίζει «έγκλημα πολέμου». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε άμεση παύση των επιθέσεων και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η εξόντωση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ σηματοδοτεί την αρχή μιας αβέβαιης περιόδου για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή πολιτική σκηνή.

